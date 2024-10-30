T&Uuml;İK in a&ccedil;ıkladığı verilere g&ouml;re ekonomik g&uuml;ven endeksi Eyl&uuml;l ayında 95,0 iken, Ekim ayında y&uuml;zde 3,2 oranında artarak 98,0 değerini aldı. Bir &ouml;nceki aya g&ouml;re Ekim ayında t&uuml;ketici g&uuml;ven endeksi y&uuml;zde 3,0 oranında artarak 80,6 değerini, reel kesim (imalat sanayi) g&uuml;ven endeksi y&uuml;zde 3,0 oranında artarak 102,2 değerini, hizmet sekt&ouml;r&uuml; g&uuml;ven endeksi y&uuml;zde 1,5 oranında artarak 114,2 değerini, perakende ticaret sekt&ouml;r&uuml; g&uuml;ven endeksi y&uuml;zde 0,1 oranında artarak 110,7 değerini, inşaat sekt&ouml;r&uuml; g&uuml;ven endeksi y&uuml;zde 1,7 oranında azalarak 86,3 değerini aldı. Ekonomik g&uuml;ven endeksi 0-200 aralığında değer alabilmektedir. Ekonomik g&uuml;ven endeksinin 100 den b&uuml;y&uuml;k olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100 den k&uuml;&ccedil;&uuml;k olması ise genel ekonomik duruma ilişkin k&ouml;t&uuml;mserliği g&ouml;stermektedir.