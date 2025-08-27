Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz sağlık kontrolünden geçirildi
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun "rüşvete aracılık etme" suçlamasıyla gözaltına alınan avukatı Nusret Yılmaz sağlık kontrolünden geçirildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, önceki gün Trabzon'da gözaltına alınan İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz, bu sabah sağlık kontrolünden geçirildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek Kaya, İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz, önceki gün Trabzon'da, ‘rüşvete aracılık etme' suçundan gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri devam eden Yılmaz, bu sabah sağlık kontrolüne getirildi. Sağlık kontrolünün ardından Yılmaz, tekrar emniyete götürüldü.