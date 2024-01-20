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        Haberler Gündem İstanbul Son dakika: Ekrem İmamoğlu: Türkiye'nin beka sorunu deprem

        Ekrem İmamoğlu: Türkiye'nin beka sorunu deprem

        İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un ve Türkiye'nin beka sorunun deprem olduğunun altını çizdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 14:12 Güncelleme: 20.01.2024 - 14:12
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        Ekrem İmamoğlu: Türkiye'nin beka sorunu deprem
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        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, KİPTAŞ'ın Eyüpsultan'da yaptığı Yeşilpınar Evleri'nin 2'inci etabın hak sahiplerine anahtar teslim törenine katıldı.

        Temeli, 25 Mayıs 2021 yılında atılan Yeşilpınar Evleri'nin 2'inci etabında bulunan 113 hak sahibine anahtarlarının teslim edildiği törende konuşan İmamoğlu, İstanbul'un ve Türkiye'nin beka sorunun deprem olduğunun altını çizdi.

        İmamoğlu, "Kentsel dönüşüm meselesi aynı zamanda bakınız İstanbullunun hayatına en etkin girdiği andan itibaren yani 1999 Gölcük depreminden sonra hayatımızın her anında konuşulan ana mesele olmasına rağmen bu iş, hak ettiği şekliyle yönetilememiştir. İhmaller vardır, dönem dönem istismar edilmiştir. Deprem, dönüşüm, değişim, İstanbullunun ihtiyacı olan sosyal konutlar derken bir baktık. İstanbul'a binlerce, on binlerce, yüz binlerce hatta lüks konut yaparak temelde depremle ilgili sorunu olan sahanın çözümü yerine bu iş halka dağıtılmayan bir avuç insanı mutlu eden ranta dönüşmüştür. Bu yönüyle tam da bu zihniyet dönüşümü başaramamıştır ve gerçek anlamda kentsel dönüşüm oluşamamıştır" dedi.

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        "HER SÜRECİNİ VATANDAŞIMIZLA ŞEFFAF BİR BİÇİMDE KONUŞARAK YAPTIK"

        İmamoğlu, "Biz 2019 yılından bu yana hem örnek bir dönüşüm sürecini var etmeye, insanlarımızla temel prensiplerinden asla taviz vermeden yol yürümeye devam ederken bir yanıyla da devletimizin bütün kurum kuruluşlarıyla doğru adımlar atabilmek, bu süreci düzgün bir şekilde yürütebilmek, yönetebilmek, eş güdümlü çalışabilmek, bir masada oturup konuşabilmenin arayışı içerisinde olduk. Sürekli kapıları çaldık, anlatmaya gayret ettik. Ama ne yazık ki kulaklarını bu süreçlere tıkadılar. Ve anlamlı bir biçimde ortaya koyduğumuz hiçbir yolculuğu birlikte yürüme konusunda adım atmadılar. Çünkü şunu söyleyeyim. Kentsel dönüşüm meselesini eğer siz birilerinin kazanç sahası haline getirirseniz buradan başarı elde etme şansınız olmaz. Vatandaşın çıkarlarını en üst seviyeye koyduk. Her sürecini vatandaşımızla şeffaf bir biçimde konuşarak yaptık. İnsanımızı mutlu etmenin birinci vazifemiz olduğunu unutmadık. Her ay birkaç noktada insanlarımızı mutlu etmenin haklı gururunu yaşıyorum" diye konuştu.

        "İNSANLARIN SIKINTILARINI HİÇ DİNLEMEYE TAHAMMÜLLERİ YOKTU"

        "Sadece bu Eyüpsultan Yeşilpınar evlerinde geçmişte yapılanlara baktığınızda dahi aslında aradaki farkı görürsünüz" sözleriyle konuşmasını sürdüren İmamoğlu, "Halkçılar ile rantçılar arasında ki farkı çok net bir şekilde görür ve anlarsınız. Biz halkçı kimliğimizi, halkımızın yanında ve hiç kimsenin siyasi görüşüne zaten bakmaksızın, onların dertlerini çözüme kavuşturma konusunda kararlılığımızı ortaya koyduk. Burası hak sahiplerinin 50 yıldır çözüm içinde oldukları ve arayışı içinde oldukları bir bölge. Bakanlar Kurulu tarafından riskli ilan edilmişti bu alan ama hükümette, bizden önceki Büyükşehir Belediyesi de, KİPTAŞ yönetimi de, hatta ilçe yönetimi de kılını kıpırdatmadı. Bu alanı gazete ilanıyla satışa dahi çıkarmışlardı. Vatandaş, çaresizlik, belirsizlik içinde kıvranırken. Onlar bu alanı birilerine satalım orada bir rant elde edilecek. İnsanların oradaki dertlerini, sıkıntılarını hiç dinlemeye bile tahammülleri yoktu" diye konuştu.

        "BOŞ VAATLERLE SEÇİME ENDEKSLİ SÖZDE PROJELERLE KANDIRMADIK"

        Yüksek enflasyon ve mevcut ekonomik koşullarda bu inşaatların yapılmasının zor olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Bütün bu koşullara rağmen vatandaşımıza hiçbir mağduriyet yaşatmadık. Hükümetin ekonomi politikalarının faturasını siz kıymetli hak sahiplerimize ödetmeden süreci çözüme kavuşturduk. Ekonomiyi yönetemeyenler kentsel dönüşümü de yönetemezler. Milletini mağdur ederler. Parasını pul ettikleri gibi, o alım gücü küçülen paralarının misli misli kat kat fazlasını kentsel dönüşüm kavramı üzerinden ceplerinden söküp alırlar tabiri caizse hortumlarlar" ifadelerini kullandı.

        "İşsizlik, yoksulluk, pahalılık yaratırlarken bir yandan da kentsel dönüşüm mağdurlarını dinlemeye dahi tahammül edemiyorlar. Halkın sesinin duyulmasını istemedikleri için vatandaşın kamerasını bile kapatabiliyorlar. İnanın ben diliyor ve istiyorum ki ne biz, ne de bir tek yöneticim böylesi bir duruma hiçbir vatandaşın huzurunda düşmesin, düşmeyecekler de bizim derdimiz az önce dediğim gibi vatandaşımızın sıkıntısını çözme derdi. Görevini layığıyla yapan bir belediye başkanının huzurunu içimde yaşıyorum ve hissediyorum. Tabii bizim bu huzurumuz, güzel işler sayesinde arttıkça kafamızı yastığa huzurla başkalarının da uykuları kaçıyor. Bunu anlıyorum. Onları uykusuz bırakmaya devam edeceğiz. Çünkü hiçbir insanımıza boş vaatlerle seçime endeksli sözde projelerle kandırmadık, kandırmayacağız" ifadelerini kullandı.

        Törende konuşmaların ardından hak sahiplerine evlerinin anahtarları teslim edildi.

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