Elazığ'da maden ocağında göçük!
Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. 1 işçinin mahsur kaldığı öğrenilirken, bölgeye AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi
Giriş: 01.08.2025 - 10:47 Güncelleme: 01.08.2025 - 11:14
Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi mahsur kaldı.
AFAD'dan yapılan açıklamada, "01.08.2025 tarihinde saat 09:54'de Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde bir madencilik işletmesinde göçük meydana geldiği ve 1 işçinin mahsur kaldığı bilgisi alınmıştır. Müdahale ekiplerimiz ivedilikle olay bölgesine sevk edilmiştir" denildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ