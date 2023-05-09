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AA

Sakarya'nın Hendek ilçesinde birlikte yaşadığı kadını silahla ateş ederek öldüren kişi, aynı silahla kendi hayatına son verdi.

AA'da yer alan habere göre emekli polis memuru T.G. (55), birlikte yaşadığı E.D. (38) isimli kadını henüz bilinmeyen nedenle evinin önünde silahla ateş ederek öldürdü.

Daha sonra geçen yıl hayatını kaybeden oğlunun mezarına giden T.G, burada aynı silahla hayatına son verdi.

Cenazeler, otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ne kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.