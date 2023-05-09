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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Emekli polis memuru birlikte yaşadığı kadını öldürdü!
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Sakarya'da vahşet! Emekli polis memuru birlikte yaşadığı kadını öldürdü

Kadın cinayetlerindeki kan donduran tabloya bir vahşet daha eklendi. Sakarya'da meydana gelen olayda emekli polis memuru T.G., birlikte yaşadığı E.D. adlı kadını öldürdü. Katil zanlısı daha sonra aynı silahla hayatına son verdi

Son dakika: Emekli polis memuru birlikte yaşadığı kadını öldürdü!
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AA

Sakarya'nın Hendek ilçesinde birlikte yaşadığı kadını silahla ateş ederek öldüren kişi, aynı silahla kendi hayatına son verdi.

AA'da yer alan habere göre emekli polis memuru T.G. (55), birlikte yaşadığı E.D. (38) isimli kadını henüz bilinmeyen nedenle evinin önünde silahla ateş ederek öldürdü.

Daha sonra geçen yıl hayatını kaybeden oğlunun mezarına giden T.G, burada aynı silahla hayatına son verdi.

Cenazeler, otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ne kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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