Son dakika gelen bilgiye göre, Emeklilikte yaş önergesi Genel Kurul'da MHP ve AK Parti tarafından reddedildi. Oylamada AK Parti ret oyu kullandı. MHP, Genel Kurul'da yapılan oylamada "ret" veya "kabul" yönünde oy kullanmadı.

İYİ Parti’nin, emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının TBMM tarafından araştırılmasına ilişkin önergesinin görüşülmesi talebi, CHP, MHP ve HDP’nin desteğiyle kabul edilmişti.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR İÇİN TBMM’DE DÖRT PARTİDEN İŞBİRLİĞİ

TBMM’de, dört siyasi parti EYT konusunda ortak tutum takındı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu’nun, emeklilikte yaşa takılan vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi, sorunlarının çözümüyle, açılan yeni kadrolarla işsizliğin önüne geçilerek yeni istihdam olanaklarının yaratılması amacıyla dün TBMM Başkanlığı’na verdiği araştırma önergesinin görüşülmesi ilişkin oylama yapıldı.

Oylamada İYİ Parti milletvekillerinin yanı sıra CHP, MHP ve HDP milletvekilleri de kabul yönünde oy kullanınca, konuyla ilgili önergenin görüşülmesi kabul edilmişti.

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