Emine Erdoğan, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sıfır Atık projesine dair açıklamalar yaptı. Emine Erdoğan, "Belediyelerin geri kazanıma odaklanması lazım. Kullan, at kültürünü bir yere bırakıp değişimi başlatmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Belediyelerin geri kazanıma odaklanması lazım. Kullan, at kültürünü bir yere bırakıp değişimi başlatmamız gerekiyor. Endüstriler bizim davranışlarımızla başlıyor. Mesela plastik poşetler yerine bez torbalar kullanmamız küçük bir adımdır. Ama geri dönüşü doğaya ve ağaçlara katkıdır. Ürettiğimiz ve tükettiğimiz ger şeyin tabiata bir bedeli olduğunun farkına varmalıyız."

"Sıfır Atık projesi ile ilgili çalışırken, gıda israfı ile de yüzleştik. Çok önemli bir konu. Bir ekmeğin israfı, bir ekmeğin israfından daha fazla bir şeydir. Yılda 6 milyon ekmek israf edildiğinde 880 milyar metreküp su boşa harcanmış oluyor. Ekmek gözümüzde çevresel bir bakışa da dönüşmeli. Buradan kadınlarımıza sesleniyorum. Çocuklarımıza bir ekmeğin, bir bardak suyun, bir ağacın suyunu öğretelim. Acilen önlemler almazsak, yaşayacağımız çevre krizleri hayatı yok edecek. Ressamlara, şairlere ilham veren doğanın yok olduğunu düşünün resmen."

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