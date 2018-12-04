Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Caracas'taki Miraflores Sarayı'nda Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından resmi törenle karşılandı.

İki ülke marşlarının okunduğu törende, top atışının ardından Erdoğan askeri kıtayı selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ellerindeki Türk bayraklarıyla kendisini karşılayan çocukları da selamlayarak kısa bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi törenin ardından Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile başbaşa görüşmeye geçti.

ERDOĞAN'A JEST

Cumhurbaşkanı Erdoğan için düzenlenen resmi törende Venezuelalı askerler İstiklal Marşı'nı yüksek sesle okudu. Askerlerin İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan coşkuyla okuması takdir topladı.

MADURO İLE ORTAK BASIN TOPLANTISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan buradaki programının ardından Maduro ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Caracas'ta bir cami inşaatı için yer talebinde bulundum, Maduro da bunu uygun buldu. Venezuela Filistin davasının en önemli destekçilerinden birisidir. " dedi.

MADURO: BERABER BÜYÜK BİR TARİH YAZACAĞIZ

Maduro, "Ülkemize yapılan bu ziyaret bizim için anlam taşıyor. Uzun bir mücadele döneminden geçtik. Halkımız baş kaldırdı, isyan etti. Türk toplumuna kucağımızı açtık. Ertuğrul bey ile bir tarih. Bunları seyrediyoruz. Kalbimizi size açtık. Ziyaretinizde bir çok anlaşmayı imzaladık. Beraber büyük bir tarih yazacağız, bir tarihe imza atacağız. Bunu yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

SORU-CEVAP

MADURO

Maduro, "Altın üretimi, demir, elmas yatırımlarından bahsettik. Venezuela her türlü, yatırıma hazır. Biz burada bir devrim yaptık. Eğitim ve kültür alanında işbirliği anlaşması imzaladık. Türk firmaları uydu binalar inşa etti. Bu bir konut devrimi oldu. Yolumuza daha güçlü ve kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Türkiye bizim yol arkadaşımız oldu." ifadesini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü FETÖ bünyesinde Venezuela'da faaliyet gösteren 2 okulun kapatılarak Maarif Vakfına devredildiğini bildirerek, "Terör örgütü FETÖ'nün 160 ülkede faaliyeti var. Bunlardan birisi de Venezuela ile. Ben bunu bildirince burada 2 okul kapatıldı. Bazı adımları kendileriyle paylaştık. Bu bizim dostluğumuzun en büyük nişanesidir. Sosyal aktiviteler noktasında çocuk ve gençlerden oluşan büyük bir konser ekibini gördüm. Sordum, kaç kişi olduğunu. 'Bir milyon 48 bin Venezuela geneline bu şekilde yetiştirdiğimiz çocuğumuz var' dedi. Bu sosyal devlet anlayışında muhteşem bir tablo. Darısı başımız" dedi.

"BATI'DA DİKTATÖR DERLER, BAZI YERLERDE DE SULTAN"

Erdoğan, "Demokrasiye inanmış bir insan olarak, insan planında bir başka irade görmüyorum. Referandumlarla birlikte 16 seçime girdim. Hepsinde kazanmış bir genel başkanım. Batı'da diktatör derler, bazı yerlerde de sultan. Biz bunları kafamıza takmıyoruz. Halkımız bizi işin başına getirdiyse biz güçlüyüz. Bizi birileri iş başına getirmedi. Bize de suikast girişiminde bulundular. FETÖ denen çete bunu yaptı. Bunları biz yaşadık. Bunlar karşı ciddi operasyonlar yaptık, yapıyoruz." diye konuştu.

"BİRİLERİNDEN İZİN ALARAK FAALİYETTE BULUNMAYIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz kiminle dostluk kuracağımızı, kiminle ticari ilişkilerde bulunacağımızı bir yerlerden izin alarak mı yapacağız? Eğer biz bağımsız bir ülkeysek, halkının iradesiyle hareket eden bir ülkeysek... Benim nüfusum 81 milyon, halkımın iradesiyle iş başına gelmişiz, biz birilerinden icazet, izin alarak faaliyette bulunmadık bugüne kadar, bundan sonra da bulunmayız. Bizim izin alacağımız tek merci vardır, o da halkımızdır" diye konuştu.

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