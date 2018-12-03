Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile birlikte katıldığı Türkiye-Venezuela İş Forumu'nda konuştu.

"TARİHİ BİR ZİYARETE ŞAHİTLİK EDİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tarihi bir ziyarete şahitlik ediyoruz. Ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlamasını bekliyorum. Venezuela'yı ülkemizin ortağı olarak görüyorum. Venezuela ile ekonomik ilişkilerimiz güçlü bir potansiyel barındırıyor. Venezuela ile işbirliğimizi geliştirmeye gayret ediyoruz. İş adamlarımızdan büyük beklentilerimiz var." dedi.

"VENEZÜELA HALKININ İRADESİNE YAPILAN KALLEŞÇE SALDIRIDIR"

Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü: "İki ülke olarak bu aşamaya gelene kadar çok badireler atlattık. Ziyaretim vesilesiyle bu toplantının düzenleniyor olmasını çok önemsiyorum. Maduro ile yakın işbirliği içerisinde olacağız. Venezuela'nın mazlum ve mağdurla sergilediği güçlü dayanışmasının bazı çevreleri rahatsız ettiğinin farkındayım. İslam düşmanlığının attığı bir dönemde sayın Maduro'nun örnek tavrı son derece kıymetli. 5 Ağustos'ta meydana gelen elim hadise, Sayın Maduro ile beraber Venezuela halkının bağımsızlık iradesine yönelik kalleşçe bir saldırıdır. Venezuela halkının iradesini gasp etmeye yönelik girişimleri asla kabul etmiyoruz. Altımızda bizim bürokratik oligarşi vardır. Bizler de başkanlar olarak bürokratik oligarşiye fırsat vermemeliyiz. Yoksa avuçlarında oynatırlar. Bütün bu işbirliğini en iyi şekilde sürdürmemiz lazım. Türkiye ekonomisi, sahip olduğu sağlam temeller üzerinde tüm engelleme girişimlerine ve saldırılara rağmen güçlü bir performans sergiliyor" diye konuştu.

Erdoğan, "Son aylarda ağır ekonomik saldırıya maruz kalan bir ülke olarak, küresel ticaret sisteminin parametrelerini yok sayan keyfilikleri tasvip etmiyoruz" dedi.

"KARŞI KARŞIYA OLDUĞUNUZ SORUNLARIN BAŞINDA TERÖR GELİYOR"

Konuşmasında teröre de değinen Erdoğan sözlerini şöyle tamamladı: "Venezuela'dan Türkiye'ye gelişler daha da artacaktır. Paraguay'da açtığımız büyükelçilik ile bölgedeki büyükelçilik sayımızı 16 ya yükselttik. Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde ticari ilişkilerimizde son 10 yılda önemli mesafe aldık. Siyasi meselelerde bir halkın toptan cezalandırarak çözüme kavuşturulamayacağı geçmişte yaşanan olaylarla ortadadır. Türkiye olarak kural temelli şeffaf bir ticaret ile tüm ülkeler ile önyargısız bir tutum benimsiyoruz. Bugün, karşı karşıya olduğumuz en önemli sorunların başında terör gelmektedir. " ifadesini kullandı.

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