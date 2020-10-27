Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Berde şehrine füze saldırısında 3 sivil hayatını kaybetti. Çocukların da olduğu 10 sivil yaralandı.

Ermenistan, Azerbaycan ile ilan edilen ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Berde şehrine füze saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Saldırıda 3 kişinin öldüğünü, 10 kişinin yaralandığını açıklayan Hacıyev, "Yaralananlar arasında kadınlar ve çocuklar da var. Ermenistan savaş suçlarına devam ediyor" dedi.

177 YERLEŞİM YERİ KURTARILDI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın ateşkesi ihlal etmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Ermeni güçlerin hiçbir şekilde insani ateşkese uymadığını vurgulayan Aliyev, 17 köyün daha Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığını duyurdu. Böylelikle 27 Eylül'den bu yana Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ'da kurtarılan yerleşim sayısı 177'ye yükseldi.

AZERBAYCAN, DAĞLIK KARABAĞ'IN SÖZDE SAVUNMA BAKANINI BÖYLE VURDU

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ’ın silahlı güçlerinin başında bulunan Celal Harutyunyan’un yaralandığı o anları paylaştı. Görüntüde Azerbaycan ordusunun envanterinde bulunan Türk İHA’ların Harutyunyan’ın konvoyunu yerle bir ettiği anlar yer aldı.

Görüntüde Azerbaycan ordusu envanterinde bulunan Türk İHA’ların Harutyunyan’ın konvoyunu yerle bir ettiği anlar yer aldı. Öte yandan Azerbaycan medyası Harutyunyan’ın saldırıda hayatını kaybettiğini iddia etti.

ÇOK SAYIDA ERMENİ ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Cephenin farklı istikametlerinde Ermenistan ordusunun 1 T-72 tankı, 4 D-30 ve 3 D-20 obüsü, 1 Osa uçaksavarı, 1 Grad füze sistemi, 1 radar istasyonu ve 6 otomobilinin imha edildiği, çok sayıda askeri personelinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.