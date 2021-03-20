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Erzincan'da 4.3 büyüklüğünde deprem!

Erzincan'da, Richter ölçeğine göre, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin, yerin 7.1 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi

DEPREM | Son dakika: Erzincan'da 4.3 büyüklüğünde deprem - AFAD
Erzincan'da 4.3 büyüklüğünde deprem!
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DHA

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Erzincan'ın Kemah ilçesi olarak belirlediği deprem, saat 08.51'de meydana geldi. Richter ölçeğine göre, 4.3 büyüklüğündeki deprem, yerin 7.01 kilometre derinliğinde oldu.

"BİR OLUMSUZLUK BULUNMUYOR"

Erzincan Valisi Mehmet Makas, AA'ya yaptığı açıklamada, Kemah ilçesindeki depremin ardından ekiplerce bölgede araştırma yapıldığını söyledi. Deprem nedeniyle yaralanan olmadığını, can kaybının yaşanmadığını ifade eden Makas, "Yaşanan deprem hafif hissedilmiş olup, an itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Alan taramamız sürmektedir" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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