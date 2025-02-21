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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Erzurum'da 4,4 büyüklüğünde deprem | Son dakika haberleri

        Erzurum'da 4,4 büyüklüğünde deprem

        AFAD'dan yapılan açıklamada, "Merkez üssü Erzurum'un Hınıs ilçesinde saat 15.27'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi" denildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 15:54 Güncelleme: 21.02.2025 - 15:59
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        Erzurum'da 4,4 büyüklüğünde deprem
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        Erzurum'da saat 15.27'de, 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Erzurum'un Hınıs ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin 6,94 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

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