Erzurum'da 4,4 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan yapılan açıklamada, "Merkez üssü Erzurum'un Hınıs ilçesinde saat 15.27'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi" denildi
Giriş: 21.02.2025 - 15:54 Güncelleme: 21.02.2025 - 15:59
Erzurum'da saat 15.27'de, 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Erzurum'un Hınıs ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 6,94 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
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