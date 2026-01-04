Habertürk
        Son dakika: Erzurum'da feci kaza! Tamir ettiği araçta sıkışan usta öldü | Son dakika haberleri

        Erzurum'da feci kaza! Tamir ettiği araçta sıkışan usta öldü

        Erzurum'da TIR tamiri sırasında yaşanan kazada genç usta Abdulsamet Burul yaşamını yitirdi. Yol kenarında tamir edilen araca çarpan başka bir TIR, Burul'un sıkışmasına neden oldu. Olay sonrası itfaiye sevk edildi, inceleme başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2026 - 11:35 Güncelleme: 04.01.2026 - 11:35
        Tamir ettiği araçta sıkışan usta öldü
        Erzurum’un Aşkale ilçesinde meydana gelen trafik kazası ölümle sonuçlandı. Olay, dün öğleden sonra Aşkale Tepebaşı mevkiinde yaşandı.

        TIR TAMİRİ İÇİN OLAY YERİNE GİTTİ

        İHA'nın haberine göre kaza; Erzurum'un Aşkale ilçesinde meydana geldi. Oto Sanayi Sitesi’nde usta olarak çalışan baba ve oğlu, yol kenarında arızalanan bir TIR’ı tamir etmek üzere olay yerine gitti.

        YOL KENARINDAKİ ARACA ARKADAN ÇARPTI

        Arızalı aracın tamiratı devam ederken, aynı güzergâhtan gelen başka bir TIR, yol kenarında duran araca arkadan çarptı.

        USTA, ARAÇ İÇİNDE SIKIŞTI

        Çarpmanın etkisiyle, tamir sırasında kalkık durumda bulunan TIR’ın kupası hareket etti. O esnada aracın içerisinde bulunan genç usta Abdulsamet Burul, kupa ile motor aksamı arasında sıkıştı.

        AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

        Olay yerine sevk edilen Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aşkale İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan Burul, ağır yaralı olarak Aşkale Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen genç usta kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

        Kaza sonrası bölgede güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

