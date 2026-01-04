Erzurum’un Aşkale ilçesinde meydana gelen trafik kazası ölümle sonuçlandı. Olay, dün öğleden sonra Aşkale Tepebaşı mevkiinde yaşandı.

TIR TAMİRİ İÇİN OLAY YERİNE GİTTİ

İHA'nın haberine göre kaza; Erzurum'un Aşkale ilçesinde meydana geldi. Oto Sanayi Sitesi’nde usta olarak çalışan baba ve oğlu, yol kenarında arızalanan bir TIR’ı tamir etmek üzere olay yerine gitti.

YOL KENARINDAKİ ARACA ARKADAN ÇARPTI

Arızalı aracın tamiratı devam ederken, aynı güzergâhtan gelen başka bir TIR, yol kenarında duran araca arkadan çarptı.

USTA, ARAÇ İÇİNDE SIKIŞTI

Çarpmanın etkisiyle, tamir sırasında kalkık durumda bulunan TIR’ın kupası hareket etti. O esnada aracın içerisinde bulunan genç usta Abdulsamet Burul, kupa ile motor aksamı arasında sıkıştı.

AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine sevk edilen Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aşkale İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan Burul, ağır yaralı olarak Aşkale Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen genç usta kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza sonrası bölgede güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.