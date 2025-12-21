Erzurum'da evinde kasığından bıçaklanan Muzaffer Çimagil (33) tedavi gördüğü hastanede 2 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Cinayetle ilgili gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

DHA'nın haberine göre olay; 19 Aralık günü saat 18.30 sıralarında Erzurum'un Yakutiye ilçesinde meydana geldi. 3 katlı bir binanın en üst katındaki evde kavga çıktığı ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALI HALDE BULUNDU

Eve giren ekipler, Muzaffer Çimagil’i bıçakla yaralanmış halde buldu. Çimagil, ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

4 KİŞİ OLAY YERİNDEN KOŞARAK UZAKLAŞTI

Çalışma başlatan polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, o saatlerde 4 kişinin olay yerinden koşarak uzaklaştığı tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kimliklerini belirlediği şüpheliler, Mustafa A. (32), Yusuf K. (24), Muhammet S. K. (27) ve Mert T. B.’yi (23) kısa sürede suç aleti bıçakla yakalayıp, gözaltına aldı.

Muzaffer Çimagil, hayatını kaybetti

KAVGA NEDENİ ALIŞVERİŞ ANLAŞMAZLIĞIYMIŞ

Şüphelilerin Muzaffer Çimagil ile aralarındaki alışverişten kaynaklı anlaşmazlık olduğu, bu nedenle de kavga ettiklerini söyledikleri belirtildi.

"4 KİŞİ ADAMI VURDU GİTTİ, DEDİLER"

Çimagil’in ambulansa taşınmasına yardım eden mahalleden Emrah Kırmış, “Biz sokağın başından geliyorduk. O arada adamı kurtarın, diye bağırdılar. Çıktık yukarıya adam ölü halde yatıyordu. Sağlık memurlarıyla tutup sedyenin üzerine alıp aşağıya indirdik. Baltayla yaralandığı söylentisi var. Daha fazla bilmiyorum biz indirdikten sonra dediler ki ‘tartışma oldu 4 kişi adamı vurdu çıktı, gitti’ dediler” diye konuştu.