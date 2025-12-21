Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Erzurum haberleri: Evinde bıçaklanmıştı... 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti! | Son dakika haberleri

        Evinde bıçaklanmıştı... 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti!

        Erzurum'da evinde kasığından bıçaklanan 33 yaşındaki Muzaffer Çimagil tedavi gördüğü hastanede 2 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Cinayetle ilgili gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2025 - 15:41 Güncelleme: 21.12.2025 - 15:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Erzurum'da evinde kasığından bıçaklanan Muzaffer Çimagil (33) tedavi gördüğü hastanede 2 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Cinayetle ilgili gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

        DHA'nın haberine göre olay; 19 Aralık günü saat 18.30 sıralarında Erzurum'un Yakutiye ilçesinde meydana geldi. 3 katlı bir binanın en üst katındaki evde kavga çıktığı ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        YARALI HALDE BULUNDU

        Eve giren ekipler, Muzaffer Çimagil’i bıçakla yaralanmış halde buldu. Çimagil, ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

        4 KİŞİ OLAY YERİNDEN KOŞARAK UZAKLAŞTI

        Çalışma başlatan polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, o saatlerde 4 kişinin olay yerinden koşarak uzaklaştığı tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kimliklerini belirlediği şüpheliler, Mustafa A. (32), Yusuf K. (24), Muhammet S. K. (27) ve Mert T. B.’yi (23) kısa sürede suç aleti bıçakla yakalayıp, gözaltına aldı.

        Muzaffer Çimagil, hayatını kaybetti
        Muzaffer Çimagil, hayatını kaybetti

        KAVGA NEDENİ ALIŞVERİŞ ANLAŞMAZLIĞIYMIŞ

        Şüphelilerin Muzaffer Çimagil ile aralarındaki alışverişten kaynaklı anlaşmazlık olduğu, bu nedenle de kavga ettiklerini söyledikleri belirtildi.

        "4 KİŞİ ADAMI VURDU GİTTİ, DEDİLER"

        Çimagil’in ambulansa taşınmasına yardım eden mahalleden Emrah Kırmış, “Biz sokağın başından geliyorduk. O arada adamı kurtarın, diye bağırdılar. Çıktık yukarıya adam ölü halde yatıyordu. Sağlık memurlarıyla tutup sedyenin üzerine alıp aşağıya indirdik. Baltayla yaralandığı söylentisi var. Daha fazla bilmiyorum biz indirdikten sonra dediler ki ‘tartışma oldu 4 kişi adamı vurdu çıktı, gitti’ dediler” diye konuştu.

        2 GÜNLÜK MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

        Muzaffer Çimagil, entübe edildiği Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’nde bugün sabaha karşı hayatını kaybetti. Muzaffer Çimagil'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        4 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Gözaltındaki 4 şüpheli ise emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #Erzurum
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Engelli Mümün Kara'nın darp sonucu ölümünde sanıklara beraat!
        Engelli Mümün Kara'nın darp sonucu ölümünde sanıklara beraat!
        Katilleri babaları! Mezarları anı bahçesi oldu
        Katilleri babaları! Mezarları anı bahçesi oldu
        Doğu Ekspresi yola çıkıyor
        Doğu Ekspresi yola çıkıyor
        G.Saray'da hedef yeniden liderlik!
        G.Saray'da hedef yeniden liderlik!
        Kaptan, kabloya zarar verdiği iddiasıyla BAE'de tutuklandı
        Kaptan, kabloya zarar verdiği iddiasıyla BAE'de tutuklandı
        Veerman'ın F.Bahçe'ye transferi gerçekleşti mi?
        Veerman'ın F.Bahçe'ye transferi gerçekleşti mi?
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Musk'ın serveti 700 milyar doları aştı
        Musk'ın serveti 700 milyar doları aştı
        Dehşete düşürdü! Önce öldürmüş sonra çorba içmeye gitmiş!
        Dehşete düşürdü! Önce öldürmüş sonra çorba içmeye gitmiş!
        Hizmetçisi katili çıktı! 'Domuz bağı' cinayetinde amansız takip!
        Hizmetçisi katili çıktı! 'Domuz bağı' cinayetinde amansız takip!
        Türkçe anlamlarını öğrenince şaşıracaksınız!
        Türkçe anlamlarını öğrenince şaşıracaksınız!
        Robot suç dalgaları kapıda
        Robot suç dalgaları kapıda
        Satın aldığı eski İETT otobüsüyle ailesini gezdiriyor
        Satın aldığı eski İETT otobüsüyle ailesini gezdiriyor
        "En büyük transfer takım içi uyum!"
        "En büyük transfer takım içi uyum!"
        Kulaklarınız buna dayanabilir miydi?
        Kulaklarınız buna dayanabilir miydi?
        Güzellik kraliçemizi kaçırmak istedi
        Güzellik kraliçemizi kaçırmak istedi
        ABD Venezuela açıklarında ikinci gemiye el koydu
        ABD Venezuela açıklarında ikinci gemiye el koydu
        Tel Aviv'de Netanyahu protestosu
        Tel Aviv'de Netanyahu protestosu
        Kadın icadı olduğunu bilmediğiniz 5 şey!
        Kadın icadı olduğunu bilmediğiniz 5 şey!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!