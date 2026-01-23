Esat Yontunç adliyeye sevk edildi
Habertürk TV'den Ceylan Sever'in haberine göre uyuşturucu soruşturması kapsamında, yurt dışında olduğu tespit edilen Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Yontunç, Dominik Cumhuriyeti dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Yontunç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi
