Esat Yontunç için yakalama kararı
Uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Giriş: 21.01.2026 - 14:11 Güncelleme: 21.01.2026 - 14:11
‘Uyuşturucu’ soruşturması kapsamında Esat Yontuç hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
DHA'nın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik ‘uyuşturucu’ soruşturması kapsamında Acun Medya Genel Yayın Koordinatörü Esat Yontuç hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Yontuç’un yurt dışında olduğu öğrenildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ