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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Esenler'de iş yerinin duvarını delerek soydular

        Esenler'de iş yerinin duvarını delerek soydular

        Esenler'de hırsızlar, iş yerinin duvarını delerek 400 bin liralık soygun yaptı. Hırsızlar yakalanırken, biri tutuklandı, diğeri ise serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 10:58
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        Esenler'de bir iş yerinin duvarını delerek içeri girdikten sonra 400 bin lira değerinde cep telefonu, bilgisayar ve 6 akıllı kol saatini çalan biri kadın 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden Abdurrahman E. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilirken, N.B. ise serbest bırakıldı.

        Esenler, Mimar Sinan Mahallesi, Davutpaşa Caddesi'nde bir dükkan işleten Turgut B., iş yerinden hırsızlık yapıldığı şikayetiyle emniyete başvurdu.

        Turgut B. emniyetteki ifadesinde hırsızların binanın duvarını delerek içeri girdiklerini, 400 bin lira değerinde cep telefonu, bilgisayar, 6 akıllı kol saati ve güvenlik kamerası kayıt cihazını da çaldıklarını söyledi.

        DUVARI DELMİŞLER

        Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, polis, şüphelilerin binanın arkasından dolandıktan sonra dükkana denk gelen yerden duvarı deldiğini tespit etti.

        Olaydan sonra kaçan şüphelilerin önce kimlikleri belirlendi. Şüpheliler Abdurrahman E. (49) ile N.B. (50) yapılan operasyonla gözaltına alındı. Hırsızlık Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüphelilerden Abdurrahman E. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilirken, N.B. ise serbest bırakıldı.

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