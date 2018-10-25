İstanbul Esenyurt'ta bir palet fabrikasında yangın çıktı. İstanbul'un farklı ilçelerinden gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışıyor.

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Esenyurt Kıraç'ta Evren Oto Sanayi Sitesi'nde bulunan ahşap palet üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede fabrikayı sardı ve yandaki alüminyum ve tekstil üretimi yapan fabrikalara da sıçradı.

İstanbul'un farklı ilçelerinden gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.

Fabrikada patlamalar meydana geliyor. Fabrikalarda kimsenin olmadığı belirtildi.

İBB'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Yangın 4 bin metrekarelik açık alanda başladı. Yangına 98 araçve 180 personelle müdahale ediliyor" denildi.

ESENYURT BELEDİYE BAŞKANI: CAN KAYBI YOK

Esenyurt belediye Başkanı Murat Alatepe, Habertürk TV'de yaptığı açıklamada, "Çıkış sebebiyle ilgili bir bilgi yok. Can kaybı yok. Yandaki iş merkezine de sıçramış durumda. Yangının çıkış noktası palet fabrikası, ahşap olmasından dolayı sıçramış" dedi.

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