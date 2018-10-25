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Son dakika: Esenyurt'ta fabrika yangını

Son dakika haberi... İstanbul Esenyurt'ta bir fabrikada yangın çıktı. Yangın 2 fabrikaya daha sıçrarken, fabrikalarda kimsenin bulunmadığı belirlendi. İstanbul'un farklı ilçelerinden gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışıyor

25.10.2018 - 07:39 | Güncelleme: HABERTURK.COM

İstanbul Esenyurt'ta bir palet fabrikasında yangın çıktı. İstanbul'un farklı ilçelerinden gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışıyor.

Canlı Yayın

Esenyurt Kıraç'ta Evren Oto Sanayi Sitesi'nde bulunan ahşap palet üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede fabrikayı sardı ve yandaki alüminyum ve tekstil üretimi yapan fabrikalara da sıçradı. 

İstanbul'un farklı ilçelerinden gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.

Fabrikada patlamalar meydana geliyor. Fabrikalarda kimsenin olmadığı belirtildi.

İBB'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Yangın 4 bin metrekarelik açık alanda başladı. Yangına 98 araçve 180 personelle müdahale ediliyor" denildi.

ESENYURT BELEDİYE BAŞKANI: CAN KAYBI YOK

Esenyurt belediye Başkanı Murat Alatepe, Habertürk TV'de yaptığı açıklamada, "Çıkış sebebiyle ilgili bir bilgi yok. Can kaybı yok. Yandaki iş merkezine de sıçramış durumda. Yangının çıkış noktası palet fabrikası, ahşap olmasından dolayı sıçramış" dedi. 

 

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YORUMLAR 5
  • Misafir 14 dakika önce
    allah yardım etsin en çok çalışanlar mağdur olur...
  • Misafir 15 dakika önce
    Kriz devam ettiği sürece daha çok fabrikada yangın çıkar...
  • Misafir 18 dakika önce
    Habire fabrika yangını ...ekonomi uçiyeah
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