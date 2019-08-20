Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündemSon dakika... Esenyurt'ta iki grup arasındaki kavga kanlı bitti! - Haberler

Son dakika... Esenyurt'ta iki grup arasındaki kavga kanlı bitti!

İHA

İstanbul Esenyurt’ta henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Yaklaşık 10 kişinin karıştığı kavgada o sırada börekçide oturup çay içen 1 kişi silahla yaralandı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı

silahlı kavga

İstanbul Esenyurt'taki Fatih Mahallesi'nde dün saat 22.30 sıralarında, daha önce aralarında husumet bulunan iki grup, Fatih Mahallesi'nde karşı karşıya geldi. Sözlü tartışmanın ardından silahlı iki kişi havaya ateş açmaya başladı. Bu sırada bir börekçide oturup çay içen Bayram P. mermilerin hedefi oldu.

VATANDAŞ HASTANEYE KALDIRILDI

İHA'daki habere göre açılan ateş sonrası Bayram P. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Rastgele açılan ateş nedeniyle bir arabanın camları kırılırken, börekçinin de duvarları hedef oldu. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Bayram P.’ye ilk müdahaleyi yaparak Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

POLİS, ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

Hastaneye kaldırılan Bayram P.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırı sonrası polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme ve çalışma yaptı. Polis ekipleri olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çevrede çalışma başlattı. Polis ekiplerinin olayla ilgili tahkikat başlattığı öğrenildi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

E - Devlet girişi nasıl yapılır? E - Devlet şifresi nasıl alınır 2019?
GÜNDEME - Devlet girişi nasıl yapılır?
Son dakika... Aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü! - Haberler
GÜNDEMİstanbul'da feci kaza: 1 ölü!
Son dakika... İzmir'de FETÖ operasyonu: 18 gözaltı - Haberler
GÜNDEMİzmir'de FETÖ operasyonu: 18 gözaltı
Son dakika... İstanbul'da PKK operasyonu: 8 gözaltı! - Haberler
GÜNDEMİstanbul'da PKK operasyonu: 8 gözaltı!
Son dakika... 22 kişi ölmüştü! Adana'da büyük operasyon! - Haberler
GÜNDEM22 kişi ölmüştü! Adana'da büyük operasyon!
Dünyanın en başarılı 20 genci arasında 3 Türk!
GÜNDEMDünyanın en başarılı 20 genci arasında 3 Türk!
Kandilli Rasathanesi Son depremler 20 Ağustos 2019 - En son nerede deprem oldu?
GÜNDEMSon depremler 20 Ağustos - Kandilli Rasathanesi
Anne ve babasıyla 'okul arkadaşı' oldu
GÜNDEMAnne ve babasıyla 'okul arkadaşı' oldu
Son dakika... Denizli'de 3,9 büyüklüğünde deprem
GÜNDEMDenizli'de 3,9 büyüklüğünde deprem
Son dakika acı haber: Selin daha 10 yaşındaydı! Saçmaların kurbanı oldu! - Haberler
GÜNDEMSelin'in günahı neydi!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X