Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Esenyurt'ta motosikletli saldırganlar dehşet saçtı 3 kişi yaralandı | Son dakika haberleri

        Esenyurt'ta motosikletli saldırganlar dehşet saçtı 3 kişi yaralandı

        Esenyurt'ta motosikleti saldırganlar, sokakta yürüyen bir şahsı silahla vurdu. Saldırganların silahından çıkan kurşunlar, yoldan geçen iki kişiye de isabet etti. Olayda yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 17:34 Güncelleme: 17.12.2025 - 17:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Motosikletli kurşun yağdırdı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Esenyurt’ta motosikleti saldırganlar, sokakta yürüyen bir şahsı silahla vurdu. Saldırganların silahından çıkan kurşunlar, yoldan geçen iki kişiye de isabet etti. Olayda yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        OLAY YERİNDEN MOTOSİKLETLE KAÇTILAR

        İHA'nın haberine göre olay, Yunus Emre Mahallesi 376 Sokak’ta yaşandı. Motosikletli saldırganlar, sokakta yürüyen bir kişiye kurşun yağdırdı. O sırada yolda yürüyen biri kadın iki kişi de seken kurşunların hedefi oldu. Olayda toplam 3 kişi yaralanırken, saldırganlar ise olay yerinden motosikletle kaçtı. Şahıslardan birinin kaçarken motosiklet kaskını düşürdüğü görüldü.

        OLAYLA İLGİLİ POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

        Silah sesleri üzerine mahallede panik yaşandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 3 kişi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.Polis kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

        ''SİLAHLI SALDIRGANLAR OLAY YERİNDEN KAÇTILAR''

        Vurulanlardan birisinin abisi olan Tuncay Ekoğlu, "Ekmek aldım eve girdim. O sırada silah sesleri duydum. Dışarı çıktığımda kız kardeşim bacağından vurulmuştu. Bacağından sıyrık vardı. Hastaneye götürdüler. Onun dışında iki kişi daha vurulmuştu. Biri yine yoldan geçen bir adamdı. ''Silahlı saldırganlar olay yerinden kaçtılar" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İki kadın tetikçi! İstanbul'da yakalandılar!
        İki kadın tetikçi! İstanbul'da yakalandılar!
        Warner Bros'tan Paramount'a red!
        Warner Bros'tan Paramount'a red!
        Dursun Özbek'ten birlik çağrısı!
        Dursun Özbek'ten birlik çağrısı!
        Meleği öldüren babasına 'takdir indirimi' uygulandı!
        Meleği öldüren babasına 'takdir indirimi' uygulandı!
        Sevgi son kurban! Yüreğimiz yandı!
        Sevgi son kurban! Yüreğimiz yandı!
        Serdal Adalı'dan Rafa Silva açıklaması!
        Serdal Adalı'dan Rafa Silva açıklaması!
        200 milyon yıllık, binlerce ayak izi! İlk kez paylaşıldı
        200 milyon yıllık, binlerce ayak izi! İlk kez paylaşıldı
        "Ailevi sorunlarıma kayıtsız kaldı" cinayeti!
        "Ailevi sorunlarıma kayıtsız kaldı" cinayeti!
        Eurovision'da İsrail boykotu
        Eurovision'da İsrail boykotu
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Suçlamalarına devam etti
        Suçlamalarına devam etti
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici