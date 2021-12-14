Esenyurt'ta yangın faciası: 4 çocuk öldü! 0:00 / 0:00

DHA

Yangın Esenyurt, Üçevler Mahallesi'nde saat 02.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 887. Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın bodrum katından dumanlar çıktığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Bu sırada yangın çıkan dairede yaşayan bir kadın kendisini güçlükle dışarıya atarken bir çocuğunu da vatandaşlar kurtardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bodrum kattaki yangına müdahale etti.

DHA'nın haberine göre; itfaiye ekipleri dairede yaptığı incelemede 4 çocuğun cansız bedeniyle karşılaştı. Polis ekipleri sokağa güvenlik şeridi çekti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.