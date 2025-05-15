Esila Ayık için tahliye kararı

İstanbul Kadıköy'de, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası başlayan izinsiz gösterilerde gözaltına alınarak tutuklanan ve 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan haklarında 4 yıl 8'er aya kadar hapis cezası istenen Esila Ayık (22), Arda Öğüşlü ve Mehmet Efe Erdoğan tahliye edildi.

4 YIL 8 AY HAPİS CEZASI İSTENMİŞTİ

Hakkında 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istenen ve Anadolu Adliyesi 77’inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Ayık, bir ayı aşkın süredir tutuklu bulunuyordu. Esila Ayık'ın kronik böbrek ve kalp hastası olduğu basına yansımıştı.

EĞİTİMİNE DEVAM EDEMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Duruşmada savunma yapan sanıklardan Esila Ayık, Belçika’da üniversite öğrencisi olduğunu, etkinlikte sadece fotoğraf çekmek amacıyla bulunduğunu söyledi. Elindeki dövizi tanımadığı maskeli bir kişinin verdiğini ve yalnızca kısa bir süre taşıdığını belirten Ayık, suç işleme niyeti olmadığını ifade etti. Cezaevinde sağlık sorunları nedeniyle zorlandığını ve eğitimine devam edemediğini söyleyerek tahliyesini talep etti.

Sanıklardan Arda Öğüşlü ise etkinliğe konser amacıyla gittiğini, pankartı hazırlamadığını ve sadece kısa süreli elinde tuttuğunu söyledi. Psikolojik tedavi gördüğünü, cezaevinde bu tedaviyi düzenli sürdüremediğini belirterek sınavlarını kaçırdığını ve öğrenimini aksattığını ifade etti. Mahkeme heyeti, sanıkların tutuksuz yargılanmak üzere tahliyelerine karar vererek duruşmayı erteledi.

9 NİSAN'DA TUTUKLANMIŞTI

Belçika'da okuyan üniversite öğrencisi Esila Ayık, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto gösterileri sırasında İstanbul Kadıköy'de gözaltına alınıp, 9 Nisan'da tutuklanmıştı.