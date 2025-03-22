Eski AK Parti Hüseyin Kocabıyık, tedbirli kesin ihraç kararıyla disipline sevk edildi
Eski AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık tedbirli kesin ihraç kararıyla disipline sevk edildi
Giriş: 22.03.2025 - 10:55 Güncelleme: 22.03.2025 - 10:55
Eski AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık'ın, "tedbirli kesin ihraç" kararıyla AK Parti Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildiği öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Kocabıyık, tedbirli kesin ihraç kararıyla AK Parti Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi.
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