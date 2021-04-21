Eski Bakan Pekcan'dan 'teşekkür' mesajı 0:00 / 0:00

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Eski Bakan Pekcan, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajında şunları kaydetti: "Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk Kabinesinde teveccüh gösterip Ticaret Bakanlığına layık gördüğü için çok teşekkür ederim. Ayrıca, görev sürem boyunca desteklerini esirgemeyen sayın bakanlarımıza ve mesai arkadaşlarıma şükranlarımı sunarım.

Mehmet Muş Bey’e, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na atanan Sayın Derya Yanık Hanım'a ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na atanan Sayın Vedat Bilgin Bey’e yeni görevlerinde başarılar diliyorum."