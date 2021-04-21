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Son dakika haberler... Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan 'teşekkür' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan görevinden alınarak yerine Mehmet Muş atandı. Pekcan, sosyal medya hesabı üzerinde bir teşekkür mesajı paylaşarak, "Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk Kabinesinde teveccüh gösterip Ticaret Bakanlığına layık gördüğü için çok teşekkür ederim. Ayrıca, görev sürem boyunca desteklerini esirgemeyen sayın bakanlarımıza ve mesai arkadaşlarıma şükranlarımı sunarım" ifadelerini kullandı

Son dakika: Eski Bakan Pekcan'dan 'teşekkür' mesajı - Haberler
Eski Bakan Pekcan'dan 'teşekkür' mesajı
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HABERTURK.COM

Eski Bakan Pekcan, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajında şunları kaydetti: "Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk Kabinesinde teveccüh gösterip Ticaret Bakanlığına layık gördüğü için çok teşekkür ederim. Ayrıca, görev sürem boyunca desteklerini esirgemeyen sayın bakanlarımıza ve mesai arkadaşlarıma şükranlarımı sunarım.

Mehmet Muş Bey’e, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na atanan Sayın Derya Yanık Hanım'a ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na atanan Sayın Vedat Bilgin Bey’e yeni görevlerinde başarılar diliyorum."

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