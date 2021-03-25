Eski CHP ilçe başkanı hakim karşısında

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaSon dakika: Eski CHP ilçe başkanı hakim karşısında - Haberler
ABONE OL

Son dakika haberler... Cinsel saldırı suçundan yargılanan eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanının tutuklanma talebi reddedildi

İstanbul'da, 20 yaşındaki D.A.'ya cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla 5 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı G.Ö.A. ilk kez hakim karşısına çıktı. Tutuksuz sanık üzerine atılı suçlamaları reddederken, müşteki D.A. "Sanığın cezalandırılmasını istiyorum" dedi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutuklanma talebini reddederek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi

Son dakika: Eski CHP ilçe başkanı hakim karşısında - Haberler
Eski CHP ilçe başkanı hakim karşısında
0:00 / 0:00
DHA

Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık G.Ö.A. katıldı. Duruşmada müşteki D.A. ve taraf avukatları da hazır bulundu.

DHA'nın haberine göre, tutuksuz sanık G.Ö.A. savunmasında 2 Şubat 2020'de CHP'nin parti gençlik kolları başkanı seçildiğini, partiye ait gençlik evinden çıkmak için hazırlık yaptıkları sırada şikayetçi D.A.'nın arkadaşlarıyla birlikte geldiklerini dile getirerek, "Aynı yöne gideceğimiz için bizimle birlikte gelmek istediklerini söylediler. Beş kişi birlikte çıktık. Arkadaşları sırasıyla evlerine bıraktım. Sonra araçta D.A. kaldı. Aracın arka koltuğuna oturmuştu. Diğer arkadaşları bırakınca müşteki kendi isteğiyle benim yanıma ön koltuğa geçti. Ben bu sırada telefon görüşmesi yaptım. Buluşacağım kişilerle 30-40 dakika sonra buluşacağım konusunda konuşma geçti. Müşteki bu konuşmayı duydu. Bu süreyi birlikte geçirebileceğimizi söyledi. Sonrasında ile birlikte Dudullu Tepesi'ne gittik. Burada banka oturduk. Aramızda her hangi olumsuz bir durum yaşanmadı. Gündeme ilişkin konuşmalar yaptık. Benim müştekiye yönelik cinsel içerikli bir konuşmam teklifim ya da bir eylemim kesinlikle olmamıştır" ifadelerini kullandı.

"MÜŞTEKİ BENDEN KURULTAY DELEGESİ OLMAYI TALEP ETTİ"

Tutuksuz sanık G.Ö.A. müştekiyle o günden sonra farklı tarihlerde tekrar görüştüklerini öne sürerek, savunmasını şu şekilde sürdürdü: "Benim müşteki ile aramda bir anlaşmazlık yoktu. Ama olay öncesinde müşteki benden kurultay delegesi olmayı talep etti. Kendisine yardımcı olmamı istedi. Olay günü bu konuşma da aramızda geçmiştir. Ben bu isteğine olumsuz karşılık verdim ve yardımcı olamayacağımı söyledim. Bunun üzerine müşteki bozuldu. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum."

TEKLİF KENDİSİNDEN GELDİ

Müşteki D.A. ise sanık ile aralarında duygusal bir bağ olmadığını, kendisine olumsuz davranmadığını belirterek "Olay günü gençlik evinde bir çalışmamız vardı. Geç olması nedeniyle ayrılmak istedim. Kalkacağım esnada beni eve bırakacağını söyledi. Teklif kendisinden geldi. Biz gençlik evinden çıktık. Arabada 5 kişiydik. Arabaya binmeyi ve beni götürmesini kesinlikle ben teklif etmedim. Arkada oturdum ben. En son arkadaş inmeden benim öne geçmemi istedi. Ben de 'Hayır burada iyiyim' dedim. O da 'Ben senin şoförün müyüm?' deyince ben de ayıp olmasın diye öne oturdum. Sonra Dudullu Tepesi'ne gittik. Oturduk sohbet ettik. Sonra gitmem gerektiğini söyledim. 'Biraz daha oturalım' dediğinde 'Hayır' dedim" ifadelerini kullandı.

CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUM

Müşteki D.A. "Arabaya bindiğimizde bana askerden yeni geldiğini ve kimseyle sevişmediğini söyledi. Bunların beni ilgilendirmediğini söylediğimde 'Kimsenin yanında böyle huzurlu hissetmemiştim, şu anda kendimi tutamayabilirim' şeklinde ifadeler kullanarak sanığın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi. Sanığa kızdığını kaydeden müşteki, daha sonra sanığın kendisini eve bıraktığını, bırakmadan önce sanığa 'Ben bunu hiç yaşanmamış farz ediyorum. Bundan sonra yüzünü bile görmek istemiyorum' dedikten sonra yanından ayrıldığını kaydetti.

Müşteki D.A. mahkemede sanıktan şikayetçi olduğunu vurgulayarak "Cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

SANIĞIN TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ

Müşteki avukatı Orkun Kumkuoğlu ise sanık ve ailesinin, müvekkili ve ailesine şikayetten vazgeçilmesi için baskı yaptığını öne sürerek "Müvekkilim şu anda siyasi parti üyesi değildir. Müvekkilimin bu olaydan sonra psikolojisi bozulmuştur. Sanığın ve ailesinin baskıları nedeniyle müvekkilim şu anda evinde ikamet edememektedir. Sanığın delilleri karartmasını önlemek amaçlı tutuklanmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"HEMCİNSLERİMİN BU SORUYLA GELMESİ ÇOK DAHA KÖTÜ"

Sanığın avukatı da söz alarak müşteki D.A.'ya neden olaydan daha sonra şikayetçi olduğunu sordu. Müşteki D.A. da "Ben yaşadıklarımdan oldukça etkilendiğim için şikayetçi olma konusunda geç kalmış olabilirim. Herkes bana bu soruyla geliyor. Özellikle hemcinslerimin bu soruyla gelmesi çok daha kötü. Ben bu durumu kendim bile kabul edemezken bunları söylemek, bir yerlere müracaat etmek çok zordu. Bir arkadaşım aracılığıyla avukatım ile tanıştım ve ona yaşadıklarımı anlattım. Benim aklımda dava, mahkeme yoktu. Avukatım hukuki süreç konusunda bilgilendirdi ve yanımda oldu. Ben de şikayetçi oldum" şeklinde cevap verdi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Emine Erdoğan, BM'nin Küresel Amaçlar Eylem Ödülüne layık görüldü
GÜNDEMEmine Erdoğan, BM'nin ödülüne layık görüldü
2021 AÖL 2. dönem sınavları başladı! AÖL sınavları nasıl yapılacak? AÖL sınav giriş ekranı
GÜNDEM2021 AÖL 2. dönem sınav giriş ekranı
Taksiye 6'ncı ret - Haberler
GÜNDEMTaksiye 6'ncı ret
Muhsin Yazıcıoğlu kimdir? Muhsin Yazıcıoğlu ölüm sebebi nedir? Muhsin Yazıcıoğlu hayatı hakkında
GÜNDEMMuhsin Yazıcıoğlu kimdir?
Son dakika haberi Bakan Akar'dan 'irtica' iddiasına yanıt
GÜNDEMBakan Akar'dan 'irtica' iddiasına yanıt
SON DAKİKA! Muharrem İnce'nin partisi Memleket Hareketi'nin logosu belli oldu iddiası
GÜNDEMMemleket Hareketi'nin logosu belli oldu iddiası
DUS ve STS Diş Hekimliği Sınav Sonuçları Açıklandı! 2020-DUS, 2020-STS Diş Hekimliği sonuç sorgula
GÜNDEM2020-DUS, 2020-STS Diş Hekimliği sonuçları açıklandı
Cinayet zanlıları 13 yıl sonra yakalandı
GÜNDEMCinayet zanlıları 13 yıl sonra yakalandı
MEB açıklama: Okullar ne zaman kapanacak? 2021 Yaz tatili ne zaman?
GÜNDEMOkullar ne zaman kapanacak?
Lise ve ortaokul sınavları ne zaman yapılacak? Sınavlar ertelendi! MEB son dakika sınav açıklaması
GÜNDEMLise ve ortaokul sınavları ne zaman yapılacak?