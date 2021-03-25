Eski CHP ilçe başkanı hakim karşısında 0:00 / 0:00

DHA

Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık G.Ö.A. katıldı. Duruşmada müşteki D.A. ve taraf avukatları da hazır bulundu.

DHA'nın haberine göre, tutuksuz sanık G.Ö.A. savunmasında 2 Şubat 2020'de CHP'nin parti gençlik kolları başkanı seçildiğini, partiye ait gençlik evinden çıkmak için hazırlık yaptıkları sırada şikayetçi D.A.'nın arkadaşlarıyla birlikte geldiklerini dile getirerek, "Aynı yöne gideceğimiz için bizimle birlikte gelmek istediklerini söylediler. Beş kişi birlikte çıktık. Arkadaşları sırasıyla evlerine bıraktım. Sonra araçta D.A. kaldı. Aracın arka koltuğuna oturmuştu. Diğer arkadaşları bırakınca müşteki kendi isteğiyle benim yanıma ön koltuğa geçti. Ben bu sırada telefon görüşmesi yaptım. Buluşacağım kişilerle 30-40 dakika sonra buluşacağım konusunda konuşma geçti. Müşteki bu konuşmayı duydu. Bu süreyi birlikte geçirebileceğimizi söyledi. Sonrasında ile birlikte Dudullu Tepesi'ne gittik. Burada banka oturduk. Aramızda her hangi olumsuz bir durum yaşanmadı. Gündeme ilişkin konuşmalar yaptık. Benim müştekiye yönelik cinsel içerikli bir konuşmam teklifim ya da bir eylemim kesinlikle olmamıştır" ifadelerini kullandı.

"MÜŞTEKİ BENDEN KURULTAY DELEGESİ OLMAYI TALEP ETTİ"

Tutuksuz sanık G.Ö.A. müştekiyle o günden sonra farklı tarihlerde tekrar görüştüklerini öne sürerek, savunmasını şu şekilde sürdürdü: "Benim müşteki ile aramda bir anlaşmazlık yoktu. Ama olay öncesinde müşteki benden kurultay delegesi olmayı talep etti. Kendisine yardımcı olmamı istedi. Olay günü bu konuşma da aramızda geçmiştir. Ben bu isteğine olumsuz karşılık verdim ve yardımcı olamayacağımı söyledim. Bunun üzerine müşteki bozuldu. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum."

TEKLİF KENDİSİNDEN GELDİ

Müşteki D.A. ise sanık ile aralarında duygusal bir bağ olmadığını, kendisine olumsuz davranmadığını belirterek "Olay günü gençlik evinde bir çalışmamız vardı. Geç olması nedeniyle ayrılmak istedim. Kalkacağım esnada beni eve bırakacağını söyledi. Teklif kendisinden geldi. Biz gençlik evinden çıktık. Arabada 5 kişiydik. Arabaya binmeyi ve beni götürmesini kesinlikle ben teklif etmedim. Arkada oturdum ben. En son arkadaş inmeden benim öne geçmemi istedi. Ben de 'Hayır burada iyiyim' dedim. O da 'Ben senin şoförün müyüm?' deyince ben de ayıp olmasın diye öne oturdum. Sonra Dudullu Tepesi'ne gittik. Oturduk sohbet ettik. Sonra gitmem gerektiğini söyledim. 'Biraz daha oturalım' dediğinde 'Hayır' dedim" ifadelerini kullandı.

CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUM

Müşteki D.A. "Arabaya bindiğimizde bana askerden yeni geldiğini ve kimseyle sevişmediğini söyledi. Bunların beni ilgilendirmediğini söylediğimde 'Kimsenin yanında böyle huzurlu hissetmemiştim, şu anda kendimi tutamayabilirim' şeklinde ifadeler kullanarak sanığın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi. Sanığa kızdığını kaydeden müşteki, daha sonra sanığın kendisini eve bıraktığını, bırakmadan önce sanığa 'Ben bunu hiç yaşanmamış farz ediyorum. Bundan sonra yüzünü bile görmek istemiyorum' dedikten sonra yanından ayrıldığını kaydetti.

Müşteki D.A. mahkemede sanıktan şikayetçi olduğunu vurgulayarak "Cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

SANIĞIN TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ

Müşteki avukatı Orkun Kumkuoğlu ise sanık ve ailesinin, müvekkili ve ailesine şikayetten vazgeçilmesi için baskı yaptığını öne sürerek "Müvekkilim şu anda siyasi parti üyesi değildir. Müvekkilimin bu olaydan sonra psikolojisi bozulmuştur. Sanığın ve ailesinin baskıları nedeniyle müvekkilim şu anda evinde ikamet edememektedir. Sanığın delilleri karartmasını önlemek amaçlı tutuklanmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"HEMCİNSLERİMİN BU SORUYLA GELMESİ ÇOK DAHA KÖTÜ"

Sanığın avukatı da söz alarak müşteki D.A.'ya neden olaydan daha sonra şikayetçi olduğunu sordu. Müşteki D.A. da "Ben yaşadıklarımdan oldukça etkilendiğim için şikayetçi olma konusunda geç kalmış olabilirim. Herkes bana bu soruyla geliyor. Özellikle hemcinslerimin bu soruyla gelmesi çok daha kötü. Ben bu durumu kendim bile kabul edemezken bunları söylemek, bir yerlere müracaat etmek çok zordu. Bir arkadaşım aracılığıyla avukatım ile tanıştım ve ona yaşadıklarımı anlattım. Benim aklımda dava, mahkeme yoktu. Avukatım hukuki süreç konusunda bilgilendirdi ve yanımda oldu. Ben de şikayetçi oldum" şeklinde cevap verdi.