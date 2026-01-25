Habertürk
        Son dakika: Eski eşinin yaşadığı binanın elektrik panosunda yangın çıkardı | Son dakika haberleri

        Eski eşinin yaşadığı binanın elektrik panosunda yangın çıkardı

        İstanbul'da cezaevinden bir hafta önce çıktığı öne sürülen Yasin C., eski eşinin yaşadığı binanın elektrik panosunda yangın çıkardı. Uykuda yakalanan bina sakinleri faciadan dönerken, şüpheli saatler sonra tekrar geldiği olay yerinde vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Emniyette 15 suç kaydı olduğu belirlenen şüphelinin işlemleri sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 16:13 Güncelleme: 25.01.2026 - 16:13
        Sultangazi’de bir hafta önce cezaevinden çıktığı öne sürülen Yasin C. (34), gece yarısı eski eşi Özgül C. (32)'nin yaşadığı binanın elektrik panosunda yangın çıkardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangına uykuda yakalanan bina sakinleri ölümden döndü. Olaydan saatler sonra ikinci kez olay yerine gelen şüpheli, bina sakinleri tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Emniyette işlemleri süren Yasin C.'nin 15 suç kaydı olduğu öğrenildi.

        ESKİ EŞİ TARAFINDAN RAHATSIZ EDİLİYORDU

        DHA'nın haberine göre olay; dün gece saat 01.30 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 3 katlı binanın bodrum katında 3 çocuğuyla birlikte yaşayan anne Özgül C., bir süre önce ayrıldığı eski eşi Yasin C. tarafından rahatız ediliyordu.

        PANOYLA OYNAYARAK YANGIN ÇIKARTTI

        İddiaya göre, cezaevinden 1 hafta önce çıktığı öğrenilen Yasin C., eşinin kaldığı binanın elektrik panosuyla oynayarak yangın çıkarttı.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        Binadan çıkan dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        YANGIN KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI

        Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri, binada mahsur kalanları kurtararak yangını söndürmek için çalışma başlattı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

        YAKALAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

        Yangının neden çıktığını araştıran ekipler, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından binaya girerek elektrik panosuyla oynadığı tespit edilen şüpheli Yasin C.'ye yönelik yakalama çalışmaları başlatıldı.

        SAATLER SONRA TEKRARDAN GELDİ

        Olaydan saatler sonra tekrar sokağa gelen şüpheli, bina sakinleri tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

        15 ADET SUÇ KAYDI VARMIŞ

        Öte yandan emniyetteki işlemleri süren şüpheli Yasin C.'nin 15 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

        "ELEKTRİK PANOSUNU PATLATTI"

        İkinci katta oturan bina sakini Şenol Oruç, "Bodrum katta oturan kadının kocası cezaevindeydi. Aftan yararlandı, çıktı. Eşinden ayrıldı, ama rahatsız etmeye başladı kadını. Geldiği zaman hem ona zarar veriyor, hem de elektrik panosunu patlattı. Gece saat 2 sıralarında, millet yatıyordu. Ortalık ana-baba günü oldu. Sonra itfaiye, polis ve ambulans geldi. Biz dışarı çıkamadık, merdivenler olduğu gibi duman. Ekipler çatıyı açtıktan sonra dumanlar çekilince indik aşağı. Allah'a şükür can kaybı olmadı ama maddi zararımız çok. Elektrik panosu komple yapılacak, merdivenler yukardan aşağıya kadar bandana yapılacak. Kapının da kilidi değişecek. Binanın önünde oturup çay içtiğimiz sırada, o da tesadüfen geliyormuş. Yakaladık, polise telsim ettik. Kadının 3 çocuğu var, akrabaları geldi götürmek istedi ama şu an neredeler, bilmiyorum" dedi.

        Iğdırda kardan kapanan ve tipi nedeniyle görünmeyen yol rehber eşliğinde açıldı

        Iğdırda kardan kapanan ve tipi nedeniyle görünmeyen yol, yaya rehberliğinde açıldı. (AA)

        #Son dakika haberler
        #istanbul
