Eski koca, 2 çocuk annesini başından vurdu 0:00 / 0:00

DHA

Iğdır'da bir kişi, boşandığı 2 çocuk annesi eski eşini camı kırarak girdiği evinde öldürdü. Olay yerinden kaçan zanlı eski koca, kısa bir süre sonra polise teslim oldu.





Olay, saat 02.00 sıralarında, merkez Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Maruf Kok (40),19 Kasım 2020'de çocuklarının velayetini alma şartıyla boşandığı eşi Dilan Kok'un (26) annesi ile yaşadığı evin önüne geldi. İddiaya göre, camı kırarak içeri giren Maruf Kok, 2 çocuk annesi Dilan Kok'u başından tabancayla vurdu. Maruf Kok., hemen evden kaçarken, Dilan Kok, olay yerinde hayatını kaybetti. Dilan Kok'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Iğdır Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

KATİL ZANLISI ESKİ KOCA TESLİM OLDU

Camı kırarak içeri girdikten sonra eşini öldüren katil zanlısı Maruf Kok, saat 07.45'te polise teslim oldu. Yapılan araştırmada Maruf Kok'un ilk eşinden ayrıldığı ve ikinci eşi Dilan Kok'un amcasının kızı olduğu öğrenildi. Katil zanlısı kocanın eşiyle çocuklarının velayetini almak koşuluyla 19 Kasım 2020'de anlaşarak boşandıkları ileri sürüldü.

TEYZE: SÜREKLİ TEHDİT EDİYORDU

Yeğeni Dilan'ı boşandığı kocasının sürekli tehdit ettiğini anlatan teyze Yüksa Karakuş, "Boşanma olduktan sonra yeğenim hafta sonralı çocuklarını görebiliyordu. Görme zamanı geldiğinde boşandığı eşi sürekli tehdit ediyordu. Seni öldüreceğim diyordu. Bazen de arabayla mahalleden geçip boy gösteriyordu. 'Seni öldüreceğim, bu yanına kalmayacak' diye tehditler savuruyordu" dedi.

Dilan Kok'un dedesi Kamil Kaya, torununun boşandığı için öldürüldüğünü söyledi. Kamil Kaya, 2 çocuk annesi torununun kafasından vurulduğunu anlattı.