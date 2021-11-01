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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Eski sevgilinin yanındaki kişiye kanlı infaz
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Samsun'da eski sevgilinin yanındaki kişiye araçta kanlı infaz

Samsun'da Serkan Erdoğan, eski sevgilisi N.B.'nin yanında gördüğü Hayati Çelik'i, içinde bulunduğu araçta tabancayla sırtından vurarak öldürdü. 35 suç kaydı bulunan Erdoğan, yakalanıp gözaltına alındı

Son dakika: Eski sevgilinin yanındaki kişiye kanlı infaz
Eski sevgilinin yanındaki kişiye kanlı infaz
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DHA

Olay, saat 04.00 sıralarında 19 Mayıs Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanının önünde meydana geldi. Serkan Erdoğan (39), Hayati Çelik (42) ve eski sevgilisi N.B.'yi birlikte eğlence mekânından çıkarken gördü.

Hayati Çelik ve N.B. mekânın önünden ayrıldığı sırada Serkan Erdoğan, belinden çıkardığı tabancayla araca doğru bir el ateş etti. Merminin sırt kısmına isabet ettiği Çelik yaralandı. Aynı araçla bir özel hastaneye götürülen Çelik, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Saldırıda hayatını kaybeden Hayati &Ccedil;elik.
Saldırıda hayatını kaybeden Hayati Çelik.

Tabancayı atarak kaçan Serkan Erdoğan, Cinayet Bürosu ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. 35 suç kaydı bulunan Erdoğan'ın emniyetteki sorgusu sürüyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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