Ünsal Ban, Milas'ta gözaltına alındı

Son dakika... Türk Hava Kurumu Üniversitesi eski rektörü Ünsal Ban Muğla Milas’ta gözaltına alındı.
Ünsal Ban hakkında boşanma aşamasında olduğu eşi AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun şikayeti üzerine özel hayatın gizliliğini ihlal suçlamasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında Ban hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri Ban’ı Muğla’nın Milas ilçesinde bir otomobilde gözaltına aldı. Ban’ın deniz yoluyla yurtdışına kaçmaya çalıştığı iddia edildi.
Suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla kırmızı bültenle aranan Sedat Peker, kısa bir süre önce Ban ile Taşkesenlioğlu’na ait bir görüntü yayımlamıştı.
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