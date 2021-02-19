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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika haberler: Eskişehir'deki dehşette yeni gelişme!
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Son dakika haberler... Tokkal çifti ile 4 yaşındaki oğullarının öldürülmesinde gözaltı sayısı 9'a yükseldi

Eskişehir'de İlkay-Emel Tokkal çifti ile 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk'un evlerinde bıçaklanarak öldürülmeleriyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Korkunç olayda, gözaltına alınanların sayısı 9'a yükseldi. İlkay Tokkal'ın ilk eşinden olan Buğra Can Tokkal'ın da aralarında olduğu 3 şüpheli için savcılıktan ek gözaltı süresi alınırken, 6 yeni şüpheliden 2'sinin kadın olduğu öğrenildi

Son dakika haberler: Eskişehir'deki dehşette yeni gelişme!
Eskişehir'deki dehşette yeni gelişme!
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DHA

İlkay Tokkal ile ikinci evliliğini yapan Emel Tokkal'ın İzmir'de yaşayan kızı Beyzanur Kayaalp, geçen salı günü annesine telefonla ulaşamayınca polisten yardım istedi.

DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine polis ekipleri, telefon dükkanları bulunan İlkay-Emel Tokkal çiftinin, yeni taşındıkları Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi Hamamyolu Caddesi´ndeki bir apartmanın 5´nci katındaki evine gitti. Kapının kapalı olması üzerine çilingir yardımıyla girlen evde İlkay Tokkal (42),eşi Emel Tokkal (41) ile çiftin 4 yaşındaki oğulları Ali Doruk bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. İlkay Tokkal´ın 7, Emel Tokkal ve Doruk´un 3´er kez bıçaklandığı saptandı.

KAPIDA ZORLAMA OLMAMASI TANIDIK ŞÜPHESİNİ DOĞURDU

Cinayetin ardından hemen araştırma başlatan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çevredeki MOBESE ile güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı.

İlkay Tokkal'ın ilk eşinden olan Buğra Can Tokkal

Polis ekiplerince evde yapılan incelemede İlkay Tokkal´ın eşi ve çocuğuyla birlikte önceki akşam cep telefonu dükkanını kapattıktan sonra eve geldikleri, yemek sipariş verip yedikleri, kapıda herhangi bir zorlama olmadığı belirlendi. Bunun üzerine katil zanlısının tanıdık biri olma ihtimali üzerinde duruldu.Polis, apartmanın giriş katında iş yerleri bulunan çiftin komşuların ifadesine de başvurdu.

3 ŞÜPHELİ İÇİN EK GÖZALTI SÜRESİ ALINDI

Yapılan araştırmalar sonunda İlkay Tokkal ile Emel Tokkal'ın ekinci evliliklerini yaptığı belirlendi. Bu bilgiden yola çıkan polis ekipleri, İlkay Tokkay'ın ilk eşinden olan 19 yaşındaki oğlu Buğra Can Tokkal ile eski çalışanı Mehmet Şerif B. ve esnaf komşusu Ersin D.'yi gözaltına aldı.

Emniyette sorguları süren 3 şüpheli hakkında savcılıktan ek gözaltı süresi alındı.

ESKİ ÇALIŞANIN EŞİ DE GÖZALTINDA

Soruşturmayı çok yönlü sürdüren polis ekipleri, cinayetlerle ilgili 2'si kadın 6 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Kadınlardan birinin İlkay Tokkal'ın eski çalışanı Mehmet Şerif B.'nin eşi Hediye B. olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan diğer şüphelilerin ise Hülya Y. adlı kadın ile İlker K., Zeki O., Hakkı B. ve Fesih Y. olduğu kaydedildi.

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