        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Eskişehir haberleri: 10 gündür haber alınamıyordu... Ölü bulundu! | Son dakika haberleri

        10 gündür haber alınamıyordu... Ölü bulundu!

        Eskişehir'de şüpheli bir ölüm meydana geldi. Kendisinden 10 gündür haber alınamayan 74 yaşındaki Sebahattin K. evinde ölü olarak bulundu. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda ölümün şüpheli olduğu belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2025 - 14:54 Güncelleme: 14.12.2025 - 14:56
        10 gündür haber yoktu... Ölü bulundu!
        Eskişehir’de kendisinden 10 gündür haber alınamayan 74 yaşındaki Sebahattin K. evinde ölü olarak bulunurken bu durumu kendisine ulaşamayan mahalle muhtarı fark etti. Yapılan çalışmalar neticesinde yaşlı adamın ölümünün şüpheli olduğu öğrenildi.

        İHA'nın haberine göre olay, Eskişehir’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, müstakil bir binada tek başına yaşayan 74 yaşındaki Sebahattin K.’dan 10 gündür haber alınamadı. Kendisine ulaşamayan mahalle muhtarı bu durumu polis ekiplerine bildirdi.

        EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

        Durumu kontrol etme amaçlı müstakil eve giren polis ekipleri Sebahattin K.’yı hareketsiz bir şekilde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

        ÖLÜM ŞÜPHELİ BULUNDU

        Olay yerine gelen ekipler ölümün şüpheli olduğuna karar verdi. Yaşlı adamın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

        OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

        74 yaşındaki Sebahattin K.'nın tam ölüm nedeni yapılan çalışmalar sonrasında belirlenecek. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

        #Son dakika haberler
        #Eskişehir
