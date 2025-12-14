Eskişehir’de kendisinden 10 gündür haber alınamayan 74 yaşındaki Sebahattin K. evinde ölü olarak bulunurken bu durumu kendisine ulaşamayan mahalle muhtarı fark etti. Yapılan çalışmalar neticesinde yaşlı adamın ölümünün şüpheli olduğu öğrenildi.

İHA'nın haberine göre olay, Eskişehir’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, müstakil bir binada tek başına yaşayan 74 yaşındaki Sebahattin K.’dan 10 gündür haber alınamadı. Kendisine ulaşamayan mahalle muhtarı bu durumu polis ekiplerine bildirdi.

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Durumu kontrol etme amaçlı müstakil eve giren polis ekipleri Sebahattin K.’yı hareketsiz bir şekilde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

ÖLÜM ŞÜPHELİ BULUNDU

Olay yerine gelen ekipler ölümün şüpheli olduğuna karar verdi. Yaşlı adamın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

74 yaşındaki Sebahattin K.'nın tam ölüm nedeni yapılan çalışmalar sonrasında belirlenecek. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.