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        Haberler Gündem Eskişehir yangınına soruşturma

        Eskişehir yangınına soruşturma

        Adalet Bakanı Tunç "Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayıp Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine sıçrayan orman yangını ile ilgili olarak Eskişehir ve Afyon Cumhuriyet Başsavcılıklarınca derhal soruşturma başlatılarak Cumhuriyet savcılarımız görevlendirilmiştir." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2025 - 22:21 Güncelleme: 23.07.2025 - 22:44
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        Eskişehir yangınına soruşturma
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        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, X hesabından "Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde başlayıp Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine sıçrayan orman yangınına müdahale ederken şehit olan 5 orman işçimizin ve 5 arama kurtarma görevlimizin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bizleri büyük bir acıya sevkeden bu elim yangın olayı ile ilgili olarak Eskişehir ve Afyon Cumhuriyet Başsavcılıklarınca derhal soruşturma başlatılarak Cumhuriyet savcılarımız görevlendirilmiştir. Şehitlerimizin Afyon Devlet Hastanesine nakilleri gerçekleştirilmekte olup, kimlik tespitleri ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Büyük bir fedakârlıkla alevlere müdahale ederken şehadete yürüyen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yangında yaralanan işçilerimize acil şifalar temenni ediyorum." açıklamasında bulundu.

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