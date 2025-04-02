İzmir'in Seferihisar ilçesinde, Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü Mustafa Kayhan'a (56) kamyonetiyle çarpıp ölümüne yol açan sürücü Talip B.'nin (75) jandarmadaki ifadesinde, kuvvetli yağmur nedeniyle yol kenarında yürüyen Kayhan'ı göremeyip, çarptığını söylediği öğrenildi.

DHA'nın haberine göre kaza, dün saat 16.30 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi.

Seferihisar'a tatile gelen Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan, eşi Mehtap Kayhan ile market alışverişine gitti. Bu sırada Talip B., yönetimindeki 35 GB 7884 plakalı kamyonetle yol kenarında eşiyle yürüyen Kayhan'a çarptı. Metrelerce savrulan Kayhan yaralanırken, sürücü kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Yaralanan Mustafa Kayhan, ambulansla Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kayhan, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Mustafa Kayhan'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Kayhan'ın otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazesi, dün gece hava yoluyla memleketi Diyarbakır'a götürüldü. Kayhan'ın, bugün öğle vakti Odabaşı Bal Camisi'nde düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.