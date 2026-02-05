Habertürk
        Son dakika: Evde meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı

        Evde meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde müstakil evde gaz sıkışması nedeniyle meydana geldiği değerlendirilen patlamada 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 13:14 Güncelleme: 05.02.2026 - 13:18
        Mardin'de evde patlama: 3 yaralı
        Mardin’in Kızıltepe ilçesinde müstakil evde gaz sıkışması nedeniyle meydana geldiği değerlendirilen patlamada 3 kişi yaralandı. Ev ile park halindeki hafif ticari araçta hasar oluştu.

        OLAY YERİNE POLİS VE İTFAİYE SEVK EDİLDİ

        İlçe merkezindeki Selahattin Eyyubi Mahallesi 1017’nci Sokak’taki müstakil bir evde, öğle saatlerinde patlama oldu. Patlamada H.T. (16), N.T. (45) ve T.T. (79) yaralandı. Patlamanın şiddetiyle kapı ve pencereler kırılırken, evin önünde park halinde bulunan hafif ticari araç da zarar gördü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        PATLAMAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

        Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken, polis ekipleri sokağı güvenlik şeridiyle kapattı. Gaz sıkışması nedeniyle olduğu değerlendirilen patlamayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

