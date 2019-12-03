Son dakika... Evi yakmak isterken kendini ve arkadaşlarını yaktı! - Haberler

İHA

Adana'nın Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde, 3 Kasım günü, iddiaya göre, Hüseyin Afşin, evlenmek istediği ancak ailesinin vermediği Esra K.’yi (18) kaçırdı. İki aile arasına bu nedenle husumet başladı. Kız kardeşinin kaçırılmasına sinirlenen Ferhat K., Hüseyin Afşin’in evlerini yakmaya karar verdi.

ÜÇ KİŞİ ALEVLERİN ARASINDA KALDI

İHA'da yer alan habere göre ağabey K., 15 yaşındaki kuzeni D.K. ve arkadaşı Seymuz S. ile (19) birlikte önce benzin aldı daha sonra da Afşin’lerin terk ettiği evlerinin yolunu tuttu. Müstakil evin kapısını kırarak içeri giren 3 zanlıdan D.K. ve Şeymuz S., benzini döke döke merdivenlerden yukarı çıkmaya başladı. O sırada alt katta bulunan Ferhat K. elinde bulunan çakmağı çakınca evle birlikte 3 kişi de bir anda alev aldı.

20 GÜN TEDAVİ GÖRDÜLER

Vücutlarında ağır yanıklar oluşan zanlılar ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sargı beziyle sarılan şüpheliler mumya gibi oldu. Hastanede yaklaşık 20 gün kalan şüpheliler taburcu edildikten sonra sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliğine götürüldü.

ZANLILAR SERBEST BIRAKILDI

Amaçlarının sadece korkutmak olduğunu belirten şüpheliler, pişman olduklarını söylediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen zanlılar adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.