        Evirgen ve Koz'a adli kontrol | Son dakika haberleri

        Evirgen ve Koz'a adli kontrol

        Medyaya yönelik "uyuşturucu" soruşturması kapsamında gözaltına alınan işletmeci ve yapımcı Umut Evirgen ve "Kütüphane" isimli mekanın işletme müdürü Ali Yaşar Koz savcılık ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 16:08 Güncelleme: 23.12.2025 - 16:32
        Evirgen ve Koz'a adli kontrol
        Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Umut Evirgen ve Ali Yaşar Koz adliyeye sevk edildi.

        İHA'nın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan film yapımcısı ve işletmeci Umut Evirgen ile “Kütüphane” isimli mekanın işletme müdürü Ali Yaşar Koz emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

        Evirgen ve Koz, savcılık ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        #Son dakika haberler
