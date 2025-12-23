Evirgen ve Koz'a adli kontrol
Medyaya yönelik "uyuşturucu" soruşturması kapsamında gözaltına alınan işletmeci ve yapımcı Umut Evirgen ve "Kütüphane" isimli mekanın işletme müdürü Ali Yaşar Koz savcılık ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
İHA'nın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan film yapımcısı ve işletmeci Umut Evirgen ile “Kütüphane” isimli mekanın işletme müdürü Ali Yaşar Koz emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Evirgen ve Koz, savcılık ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.