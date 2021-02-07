Eyüpsultan'daki şüpheli ölümde tahliye kararı! 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Selin N. ile taraf avukatları hazır bulundu. Ölen Ferhat Çakar'ın annesi şikayetçi Aynur Çakar da duruşmaya katıldı.

"ÖLMEDEN ÖNCE KAHVALTI YAPTIK"

DHA'nın haberine göre, sağlık personeli olan sanık Selin N., ikinci evliliğini yapmak üzere olduğu Ferhat Çakar ile nikah günü tartışma yaşadığını, Çakar'a ayrılmak istediğini söylediğini belirtti. Sanık Selin N., "Üç aydır birlikte yaşıyorduk, bu süre içerisinde şeker hastası olduğunu ve psikolojik problemlerinin olduğunu gördüğüm için evlenmekten vazgeçip ayrılmaya karar verdim. Olay yaşanmadan bir gün önce ben iş yerimde nöbetteyken telefonla bu konu hakkında konuştuk.

Ancak kabullenmedi. Sabaha kadar beni ikna etmeye çalıştı. Sabah eve geldim önce kahvaltı yaptık, daha sonra ben uyumak istediğimi söyledim. Ayrılma konusu sebebiyle ağız münakaşası yaşandı. Ben yatakta uzanırken yanıma geldi. 'Ah' diye bir ses duydum döndüm baktım elinde bıçak vardı. Ben döndüğümde bıçağı çıkarmıştı. Evin adresini bilmediğimden dolayı da 112'yi arayamadım. Ambulansı çağırması için başkalarından yardım istedim" dedi.

"AŞKIM BENİ KURTAR"

Yaralandıktan sonra Ferhat Çakar'ın evin içinde sürekli hareket ettiğini belirten Selin N. "Bir türlü yerinde durmadı, sürekli geziyordu. Ben karnına bez bastırmaya çalışıyordum. Ambulansı beklerken 'Aşkım beni kurtar' dedi. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" diye konuştu. Selin N.'nin avukatı ise, müvekkilinin çocukları olduğunu belirterek tahliyesini talep etti.

"SELİN'İN ÇELİŞKİLİ BEYANLARI VAR"

Maktul Ferhat Çakar'ın annesi Aynur Çakar da "Oğlum kendisine asla zarar vermez, eğer böyle bir insan olsaydı birinci evliliğinden olan oğlu ve ilk eşi Kıbrıs'ta yaşıyor. Oğlum çocuğundan ayrılırken bile kendine zarar vermedi. Selin'in çelişkili beyanları var. 'Olaydan sonra vücuduna saplı olan bıçağı kendi çıkardı' diyor ancak, biz hastanedeyken bana 'Ben çıkardım' dedi. Daha sonra da 'Yardıma gelen biri çıkardı' demişti" diye konuştu.

TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık Selin N.'yi tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi. Sanık Selin N. hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrol tedbirleri uygulanmasına da hükmedildi. Duruşma ertelendi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, 24 Ekim 2019 tarihinde Eyüpsultan Alibeyköy Polis Merkezi Amirliği'ne saat 10.07'de bıçakla yaralama ihbarı yapıldı. Selin N. gelen polis memurlarını karşılayarak "Ferhat Çakar'ın nişanlısı olduğunu, sabah tartıştıklarını, tartışmalarının ardından Ferhat Çakar'ın mutfağa giderek bıçak aldığını ve yatak odasına geldiğinde bıçağı karnının sağ kısmına sapladığını" söyledi. Gaziosmanpaşa Taksim İlkyardım Hastanesi'ne kaldırılan Ferhat Çakar hayatını kaybetti.

İddianamede Ferhat Çakar'ın tek kesici delici alet yarasının tek başına öldürücü nitelikte olduğu belirtilerek Selin N.'nin alınan ifadelerine ayrıntılı olarak yer verildi. Selin N.'nin savcılık ve sorgudaki beyanlarında olayın oluş tarzında dair anlatımların birbiriyle uyuşmadığı, açıkça çeliştiği vurgulandı. Ferhat Çakar'ın otopsi raporunda da belirtildiği şekilde büyük damar yaralanması kapsamında öldüğü gözetildiğinde, yatak odasında meydana geldiği ileri sürülen yaralanma bakımında yatak odasında kan tespit edilemediği, Ferhat Çakar'ın vücudunun değişik yerlerinde ekimotik ve abrazyon alanları, dudağında kesi yaralanmaları bulunması bakımında Selin N.'nin savunmasındaki anlatımlarıyla uygunluk arz etmediği belirtildi. Selin N.'nin yaşı gereği, tecrübesi, sosyal hayatta hastanede çalışması gereği herhangi bir yaralamada 112'yi araması gerekirken olaydan ne zaman sonra olduğu tespit edilemeyen süreçte olayı haber verdiği, bıçak üzerinde herhangi bir iz tespit edilemediği belirtildi.

"OLAY YERİNDEKİ DELİLLER YOK EDİLMİŞ"

İddianamede "Selin N. tarafından olay sonrasında ortamın değiştirildiği yerlerin silindiği, delillerin yok edildiği anlaşılmaktadır" denildi. Selin N.'nin Ferhat Çakar'ın kendisini bıçakladığını iddia etmesine rağmen tanık beyanlarına göre bıçağı kendisinin çıkarttığını, daha sonraki savunmasına göre Ferhat'ın bıçağı kendisinin çıkarttığını ileri sürdüğü, intihar girişiminde bulunan bir kişinin bıçağı kendisinin çıkartmasının da Adli Tıp kriterleri ve olayın oluşuna uygun düşmediği vurgulandı. İddianamede sanık Selin N.'nin "Kasten öldürmek" suçundan müebbet hapis cezası talep edildi.