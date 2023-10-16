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        Haberler Gündem Güncel Fatih Karagümrük Spor Kulübü Müdürü Yunus Yıldız'ın katili son dakika yakalandı! - Güncel haberler

        Fatih Karagümrük Kulüp Spor Kulübü Yunus Yıldız’ın katili yakalandı!

        İstanbul Maltepe'de bacanağı tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden Fatih Karagümrük Spor Kulübü Müdürü Yunus Yıldız'ın katil zanlısı yakalandı. Cinayet ekipleri tarafından Yalova'da yakalanan zanlı tutuklandı

        Mustafa Şekeroğlu
        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 16.10.2023 - 09:37 Güncelleme: 16.10.2023 - 09:40
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        Fatih Karagümrük Spor Kulübü Müdürü'nün katili yakalandı!
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        Kan donduran olay 14 Ekim sabah 07.25 sıralarında İstanbul Maltepe'de meydana geldi.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Fatih Karagümrük Spor Kulübü Müdürü Yunus Yıldız ve bacanağı Malik A. arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine Malik A., yaşanan tartışmanın ardından evden dışarı çıkan Yunus Yıldız’a ateş açtı.

        HAYATINI KAYBETTİ

        Yıldız, bir mağazada müdür olarak çalışan bacanağı Malik A. (45) tarafından açılan ateş sonucu yaralandı. Kendi imkanları ile hastaneye giden Yıldız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yıldız hayatını kaybederken, katil zanlısı bacanağı Malik A. kayıplara karıştı.

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        YALOVA’DA YAKALANDI

        Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yaptıkları sıkı bir çalışma sonucu şüpheli Malik A.’nın Yalova’ya kaçtığını tespit etti. İz sürerek Yalova’ya giden cinayet ekipleri, kısa süre sonra zanlı Malik A.’yı yakaladı. Üzerinde olayda kullanıldığı düşünülen tabancayla yakalanan zanlı sorgulanmak üzere İstanbul’a getirildi.

        CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

        Gayrettepe’deki Cinayet Büro Amirliği’nde sorgulanan ve ifadesi alınan şüpheli Malik A., cinayeti itiraf etti. İfadesinde olay sabahı evinde salonda uyuduğunu, uykudan uyandığında, bacanağını evde gördüğünü bunun üzerine aralarında tartışma çıktığını belirtti. Tartışmanın ardından Yunus Yıldız’ın dışarı çıkarak aracına gittiğini söyleyen zanlı “Yukarıdan onu korkutmak için ateş açtım’ dedi.

        TUTUKLANDI

        Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye gönderildi. Adliyeye gönderilen şüpheli Malik A., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        #son dakika
        #Yunus Yıldız
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