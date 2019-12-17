Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündemSON DAKİKA FATİH TERİM'E KÜFÜR! Terim'e küfür etti! Cezası belli oldu!

Terim'e küfür etti! Cezası belli oldu!

Twitter’dan teknik direktör Fatih Terim’e hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan sanık hakkında mahkeme ilk celsede kararını açıkladı. Mahkeme heyeti sanığın bin 740 TL adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi. Mahkeme verilen cezada hükmün açıklanmasını geri bıraktı

Fatih Terim'e küfür
İHA

Twitter’dan teknik direktör Fatih Terim’e hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan sosyal medya kullanıcısı Ünal Y. (23) hakkında mahkeme ilk duruşmada kararını açıkladı. İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada beyanda bulunan Fatih Terim’in avukatı katılma taleplerinin olduğunu söyleyerek, “Sanığın savunmalarını kabul etmiyoruz. İddianamede adı geçen Twitter hesabının kendisine ait olduğunu ve şifresini kendisinden başka bilen olmadığını açıkça belirtmiştir. Cezalandırılmasını talep ediyoruz. Toplanan delillere göre sanığın suçu sabittir” dedi.

ÖNCE 105 GÜN PARA CEZASI

İHA'da yer alan habere göre davayı karara bağlayan mahkeme, sanığın 'sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' suçundan önce 90 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına hükmetti. Hakim daha sonra ‘hakaret’ suçunun alenen işlendiğini belirtti, cezayı arttırarak sanığın 105 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.

BİN 740 LİRA PARA CEZASI VERİLDİ

Cezanın fail üzerindeki etkilerini göz önünde bulunduran mahkeme sonuç olarak sanığın 87 gün adli para cezasına çarptırılmasına karar vererek bin 740 TL adli para cezasına hükmetti. Sanığa verilen cezada hükmün açıklanması geri bırakıldı.

2 YIL 4 AYA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 1 Ekim 2016 tarihinde meydana gelen olay anlatılmıştı. İddianamede Ünal Y.’nin sosyal medya platformu Twitter’dan müşteki Fatih Terim’e yönelik küfürlü paylaşımda bulunmuştu. Ünal Y., paylaşımın yapıldığı sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunu şifresini başka kimsenin bilmediğini, ancak paylaşımı yazıp yazmadığını hatırlamadığını beyan etmişti. Sanık Ünal Y.’nin ‘sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret’ suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis ile cezalandırılması talep edilmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Dolandırıcılara 'vize' vermeyin! Mağdurlar giderek artıyor...
GÜNDEMDolandırıcılara 'vize' vermeyin!
Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 17 Aralık İSKİ İstanbul su kesintisi saatleri
GÜNDEMİSKİ 17 Aralık İstanbul su kesintileri
SON DAKİKA BÜYÜK OPERASYON! 28 tabanca, 15 av tüfeği, 1087 mermi! Silah operasyonu: 9 gözaltı!
GÜNDEMİstanbul ve Bursa'da silah operasyonu: 9 gözaltı!
Bugünün Ajandası! Haberturk.com'un gündemi (17 Aralık 2019)
GÜNDEMBugünün Ajandası!
En son depremler - 17 Aralık Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
GÜNDEMSon depremler listesi 17 Aralık 2019
Bakan Selçuk'tan gençlere: Yapacağınız işlerle Türkiye çıtasını yükseltecek
GÜNDEMBakan Selçuk gençlere seslendi!
Öğrenciler örgü örerek matematik öğreniyor
GÜNDEMÖğrenciler matematiği böyle öğreniyor
DİKKAT! Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Yağış yok güneş var - HABERLER
GÜNDEMYağış yok güneş var
SON DAKİKA AKILALMAZ DEHŞET! "Beni takip ediyor" iddiası darpla bitti!
GÜNDEM"Beni takip ediyor!" Suçsuz yere dövdüler!
İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler 17 Aralık 2019! BEDAŞ İstanbul planlı elektrik kesintileri listesi
GÜNDEMİstanbul elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler (17 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X