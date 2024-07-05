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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Fayton sahibi kadın öldürüldü! Önce kundaklama sonra silahlı saldırı! | Son dakika haberleri

        Fayton sahibi kadın öldürüldü! Önce kundaklama sonra silahlı saldırı!

        İzmir'de kundaklanan faytonu söndürmek isteyenlere ateş açıldı. Kan donduran saldırıda faytonun sahibi olan Fikriye S. hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 14:07 Güncelleme: 05.07.2024 - 14:12
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        Önce kundaklama sonra silahlı saldırı!
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        İzmir'in Karşıyaka ilçesinde kundaklanan faytonu söndürmeye çalışanlara pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

        HUSUMETLİLERİ KUNDAKLADI

        AA'da yer alan habere göre gece saatlerinde Fikriye S.'nin Yalı Mahallesi'ndeki faytonu, husumetlileri tarafından kundaklandı.

        Yangını gören Fikriye S. ve yakınları alevleri söndürmeye çalışırken, husumetlileri bu kez pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda Fikriye S. ve 5 yakını yaralandı.

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        FAYTON SAHİBİ KADIN ÖLDÜRÜLDÜ

        Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırdı. Fikriye S, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, olaydan sonra uzaklaşan 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

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        #son dakika
        #İzmir
        #Son dakika haberler
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