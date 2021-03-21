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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika: Feci olay! Tartıştığı kocasını bıçakladı - Haberler
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Son dakika haberler... 1 çocuk annesi, tartıştığı eşini bıçakladı

Aksaray'da feci bir olay meydana geldi. Kentte, 1 çocuk annesi Leyla K. (23),evde tartıştığı eşi Medine K.'yi (24) göğsünden bıçakladı. Medine K. hastaneye kaldırılırken, Leyla K. de jandarma ekiplerince gözaltına alındı

Son dakika: Feci olay! Tartıştığı kocasını bıçakladı - Haberler
Feci olay! Tartıştığı kocasını bıçakladı
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DHA

Olay, saat 12.30 sıralarında merkeze bağlı Susadı köyünde tek katlı müstakil evde meydana geldi. 5 aylık bebekleri olan Leyla K. ve eşi Medine K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

DHA'nın haberine göre, tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Leyla K., eşi Medine K.'yi göğsünden bıçakla yaraladı. Evden kaçmak isteyen Leyla K.'yi gören komşuları ne olduğunu sorduğunda, eşini bıçakladığını belirtti.

Bunun üzerine eve gelen komşuları Medine K.'yi kanlar içinde buldu. Medine K., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesi sonrası ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedaviye alınan Medine K.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Leyla K. de jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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