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Edinilen bilgiye göre, Belen ilçesine bağlı Sarımazı İssume Mahallesinde ormanlık alanda ormanlık alanda bir trafonun patlaması üzerine orman yangını çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle hızla ilerleyen yangın 2 apartmana, 1 restorana ve 2 araca sıçradı. Yangını kontrol altına almak için Hatay Büyükşehir İtfaiyesi ve Orman Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekipleri çalışma başlattı.

Kuvvetli rüzgarın etkisiyle orman yangını büyümeye devam ederken, itfaiye ekiplerin yangını söndürme çalışması sürüyor.

FABRİKA YANIYOR

Belen Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Önder, "Sabah saatlerinde trafo patlamasıyla olduğu düşünülüyor. Rüzgarın etkisiyle çok büyük alana yayıldı. Fırtına var, helikopterler uçamıyor. Bir 'vita' fabrika yanıyor. İçerisinde patlayıcı maddeler olduğu bilgisi var. Sadece 1 uçak müdahale edebiliyor"