Depremin boyutunun çok büyük olduğunu vurgulayan Gülfidan, "Bundan sonra binalara kesinlikle sismik izolatör yapılması gerekiyor. Şuan ki manzara ortada. Bundan sonra çalışma hayatımı burada sürdüremem." dedi.

AĞACA TUTUNARAK AYAKTA KALABİLMİŞ

Dursun Çınarlıdere de depremin yaşandığı gün evindeki sobayı yakmak için kalktığını ve sobanın hareket ettiğini gördüğünde depremin boyutunu anladığını dile getirdi.