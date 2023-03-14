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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş'ta yıkılmayı bekleyen binalardaki evlerin içi dronla görüntülendi

Feci görüntülerin ortaya çıktığı Kahramanmaraş'ta, yıkılmayı bekleyen binaların içi drone kamerası ile kaydedildi

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AA
  • Felaketin içerideki izleri: Kahramanmaraş'ta yıkılacak binaların içi görüntülendi - Öne çıkan haberler

    6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, ağır hasarlı binaların yıkılan duvarlarından görünen evlerin içi depremin boyutunu gösteriyor.
  • Felaketin içerideki izleri: Kahramanmaraş'ta yıkılacak binaların içi görüntülendi - Öne çıkan haberler

    Kentte ağır hasarlı binaların yıkımına ve enkaz kaldırma çalışmalarına devam edildi. Bugüne kadar acil yıkılması gereken 4 bin 400 binadan yaklaşık 1300'ünün yıkım işlemi tamamlandı.
  • Felaketin içerideki izleri: Kahramanmaraş'ta yıkılacak binaların içi görüntülendi - Öne çıkan haberler

    Duvarları ve kolanları zarar gören ağır hasarlı binalardan bazıları yan yattı veya kısmen yıkıldı. Bu binalarda bulunan televizyon, koltuk takımı, buzdolabı, çamaşır makinesi gibi birçok eşya da kullanılamaz hale geldi.
  • Felaketin içerideki izleri: Kahramanmaraş'ta yıkılacak binaların içi görüntülendi - Öne çıkan haberler

    AA ekibi, yıkılmayı bekleyen ağır hasarlı apartmanların içini dronla görüntüledi.
  • Felaketin içerideki izleri: Kahramanmaraş'ta yıkılacak binaların içi görüntülendi - Öne çıkan haberler

    Ağır hasarlı evlerin yıkılan duvarları, içinde devrilen eşyalar, depremin boyutunu gözler önüne serdi.
  • Felaketin içerideki izleri: Kahramanmaraş'ta yıkılacak binaların içi görüntülendi - Öne çıkan haberler

    Afetzede Erdal Gülfidan, AA muhabirine, depremde ev ve iş yerinin yıkıldığını söyledi. Herkesin bir telaş içinde olduğunu anlatan Gülfidan, yıkılan iş yeri nedeniyle ne yapacağını bilemediğini belirtti.
  • Felaketin içerideki izleri: Kahramanmaraş'ta yıkılacak binaların içi görüntülendi - Öne çıkan haberler

    Depremin boyutunun çok büyük olduğunu vurgulayan Gülfidan, "Bundan sonra binalara kesinlikle sismik izolatör yapılması gerekiyor. Şuan ki manzara ortada. Bundan sonra çalışma hayatımı burada sürdüremem." dedi.

    AĞACA TUTUNARAK AYAKTA KALABİLMİŞ

    Dursun Çınarlıdere de depremin yaşandığı gün evindeki sobayı yakmak için kalktığını ve sobanın hareket ettiğini gördüğünde depremin boyutunu anladığını dile getirdi.
  • Felaketin içerideki izleri: Kahramanmaraş'ta yıkılacak binaların içi görüntülendi - Öne çıkan haberler

    Dışarıda beklediği esnada yakalandığı ikinci depremde ağaca tutunarak ayakta kaldığını anlatan Çınarlıdere, çok korktuğunu kaydetti.

    Depremde daha çok eski binaların yıkıldığına veya zarar gördüğüne dikkati çeken Çınarlıdere, "Kolon kesmesi, demirlerin inceliği nedeniyle yıkımlar oldu. Burada toprak çok yumuşak. Felaketin boyutunu gördüğümde çok şaşırdım." diye konuştu.

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