Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi dördüncü maçında Litvanya ekibi Zalgiris'i deplasmanda 99-82'lik skorla mağlup etti ve Final Four'a yükseldi. Seriye 3-1'e getiren üst üste beşinci kez Final Four'a katılma başarısı gösterdi.
Fenerbahçe Beko'da Ali Muhammed 25 sayı üretti ve sarı-lacivertlileri galibiyete taşıyan isim oldu.
Fenerbahçe Beko, Final Four'un ilk maçında Anadolu Efes-Barcelona Lassa eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Final Four, 17-19 Mayıs'ta İspanya'nın Vitoria Gasteiz kentinde düzenlenecek.
ÜST ÜSTE BEŞİNCİ FINAL FOUR!
Sarı-lacivertli ekip, THY Avrupa Ligi'nde son beş sezonda da Dörtlü Final'e kalma başarısı gösterdi.
Organizasyonda geride kalan üç sezondur da final oynayan sarı-lacivertliler, 2017'de İstanbul'da düzenlenen Dörtlü Final'de önce İspanya temsilcisi Real Madrid'i sonra da Yunanistan ekibi Olympiakos'u yenerek Türk basketbol tarihinin erkeklerde en büyük kulüp başarısını elde etti ve şampiyonluğa ulaştı.
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