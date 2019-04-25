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Son dakika: Fenerbahçe Beko, üst üste beşinci kez Final Four'da!

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi dördüncü maçında Litvanya'nın Zalgiris ekibine konuk oldu. Sarı-lacivertliler rakibini 99-82 yenerek seriyi 3-1'e getirdi ve THY Avrupa Ligi'nde Final Four'a yükseldi. Fenerbahçe Beko, böylece üst üste beşinci kez bu organizasyonda Final Four'a katılma başarısı gösterdi!

Fenerbahçe Beko

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi dördüncü maçında Litvanya ekibi Zalgiris'i deplasmanda 99-82'lik skorla mağlup etti ve Final Four'a yükseldi. Seriye 3-1'e getiren üst üste beşinci kez Final Four'a katılma başarısı gösterdi.

Fenerbahçe Beko'da Ali Muhammed 25 sayı üretti ve sarı-lacivertlileri galibiyete taşıyan isim oldu.

Fenerbahçe Beko, Final Four'un ilk maçında Anadolu Efes-Barcelona Lassa eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Final Four, 17-19 Mayıs'ta İspanya'nın Vitoria Gasteiz kentinde düzenlenecek.

ÜST ÜSTE BEŞİNCİ FINAL FOUR!

Sarı-lacivertli ekip, THY Avrupa Ligi'nde son beş sezonda da Dörtlü Final'e kalma başarısı gösterdi.

Organizasyonda geride kalan üç sezondur da final oynayan sarı-lacivertliler, 2017'de İstanbul'da düzenlenen Dörtlü Final'de önce İspanya temsilcisi Real Madrid'i sonra da Yunanistan ekibi Olympiakos'u yenerek Türk basketbol tarihinin erkeklerde en büyük kulüp başarısını elde etti ve şampiyonluğa ulaştı.

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