Transferde hareketli günler geçiren, Leicester City'den Islam Slimani'yi kadrosuna katan ve Salih Uçan'ı İtalya ekiplerinden Empoli'ye satın alma opsiyonuyla kiralayan Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi. Sarı-lacivertliler daha önce Medipol Başakşehir'in resmen istediği ve Galatasaray'ın da gündeminde olan Emre Akbaba için harekete geçti.

BeIN SPORTS'un haberine göre Fenerbahçe, Emre Akbaba transferi için Aytemiz Alanyaspor'a resmi teklifte bulundu.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Slimani'nin imza töreninde Emre'yle ilgili yöneltilen soruya "Bu haberleri takip edemedim ve dedikodularla ilgili konuşmayacağımı daha önce de söylemiştim. O oyuncuyla ilgili olarak iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyoruz. Şu anda tek söyleyebileceğim bu" ifadelerini kullandı.

ABDURRAHİM ALBAYRAK DA AÇIKLAMA YAPTI!

Kulüpler Birliği toplantısının ardından Emre Akbaba'yla ilgili soruyu yanıtlayan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, "Kulübün imkanları doğrultusunda transferler yapmaya çalışıyoruz. Hayırlısı neyse o olsun. Kulübümüzün ve şahsı için hayırlısı neyse o olsun. Artık kolay transfer yapamıyorsunuz. Zaman her şeyin ilacıdır, inşallah." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ