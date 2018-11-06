Son dakika haberine göre; Fenerbahçe Kulübü, sosyal medya hesabından, Türkiye Futbol Federasyonu'na mesaj gönderdi. Sarı-lacivertli takım, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve antrenör Hasan Şaş'ın derbinin ardından yaptıklarını içeren bir video ile 'Takipçisiyiz' mesajını paylaştı.

Videoda Fatih Terim'in Fenerbahçeli Soldado'yu itmesi, el-kol hareketleri yapması, hakem Fırat Aydınus'a sert bir şekilde tepki gösterdiği görülüyor. Hasan Şaş'ın da Skrtel'e vurduğu ve Jailson'a doğru koştuğu görüntüler de videoda yer alıyor.

— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 6, 2018

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