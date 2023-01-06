Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 8 Ocak Pazar günü oynanacak derbi maçı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Halil Umut Meler'in yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ile Süleyman Özay olacak.
Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Abdulkadir Bitigen yapacak.
HALİL UMUT MELER'İN DERBİ KARNESİ
İzmir bölgesi hakemi olan Halil Umut Meler, kariyerinde daha önce 2 kez Galatasaray - Fenerbahçe, 2 kez Beşiktaş - Fenerbahçe ve 1 kez de Galatasaray - Beşiktaş derbilerinde görev aldı. Söz konusu karşılaşmalarda Galatasaray 2, Fenerbahçe 1, Beşiktaş da 1 galibiyet alırken, 1 mücadele de berabere tamamlandı. Meler, bu sezon Galatasaray - Beşiktaş ve Trabzonspor - Fenerbahçe maçlarında da düdük çaldı.
Halil Umut Meler’in yönettiği derbiler şöyle:
5.11.2022
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1
21.11.2021
Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2
21.03.2021
Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1
19.07.2020
Beşiktaş: 2 - Fenerbahçe: 0
23.02.2020
Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3
SÜPER LİG'DE 18. HAFTANIN HAKEMLERİ ŞÖYLE:
Yarın
16.00 Hatayspor - Antalyaspor: Yasin Kol
19.00 Beşiktaş - Kasımpaşa: Zorbay Küçük
8 Ocak Pazar
13.30 Fatih Karagümrük - Arabam.com Konyaspor: Kadir Sağlam
16.00 MKE Ankaragücü - Kayserispor: Ümit Öztürk
16.00 Giresunspor - Ümraniyespor: Sarper Barış Saka
19.00 Fenerbahçe - Galatasaray: Halil Umut Meler
9 Ocak Pazartesi
17.00 Medipol Başakşehir - Adana Demirspor: Arda Kardeşler
20.00 İstanbulspor - Gaziantep FK: Burak Şeker
20.00 Corendon Alanyaspor - Trabzonspor: Mustafa Kürşad Filiz
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