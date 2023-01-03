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MHK'nin yapay zeka sistemi erken çöktü!

Merkez Hakem Kurulu'nda 'yapay zeka ile maçlara hakem atama sistemi' erken çöktü! Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde sorun yaşanmaması için duruma el koydu

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  • MHK'nin yapay zeka sistemi erken çöktü!

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 30 Aralık'ta düzenlediği basın toplantısında Merkez Hakem Kurulu'nun yapay zeka sistemiyle maçlara hakem atamasını eleştirmişti. 
  • MHK'nin yapay zeka sistemi erken çöktü!

    TFF Başkanı Büyükekşi'nin iyi niyetine inandığını vurgulayan Koç, ''MHK yapay zeka ile hem bizi hem de TFF'yi uyutuyor'' demişti. 
  • MHK'nin yapay zeka sistemi erken çöktü!

    Habertürk TV'den Ayhan Şensoy'un haberine göre sistem erken çöktü.

     
  • MHK'nin yapay zeka sistemi erken çöktü!

    MEHMET BÜYÜKEKŞİ DURUMA EL KOYDU!

    Sivasspor - Galatasaray maçında hakem Erkan Özdamar'ın ev sahibi takımın nizami golünü iptal etmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi duruma el koydu.
  • MHK'nin yapay zeka sistemi erken çöktü!

    Merkez Hakem Kurulu başkanı Sabri Çelik ile görüşen Büyükekşi 8 Ocak'ta oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisine Halil Umut Meler'in atanmasını istedi. 
  • MHK'nin yapay zeka sistemi erken çöktü!

    Halil Umut Meler'e bu yüzden 17'nci haftada maç verilmedi. 
  • MHK'nin yapay zeka sistemi erken çöktü!

    Böylece derbinin hakemini yapay zeka sistemi değil Türkiye Futbol Federasyonu başkanı belirlemiş oldu.

     
  • MHK'nin yapay zeka sistemi erken çöktü!

    DERBİNİN HAKEMİ HALİL UMUT MELER

    Halil Umut Meler bu sezon Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1 yendiği ve Trabzonspor'un sahasında Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup ettiği maçları da yönetmişti. 
  • MHK'nin yapay zeka sistemi erken çöktü!

    36 yaşındaki hakem Euro 2024 ve 2026 Dünya Kupası'nda maç yönetecek aday hakemler arasında yer alıyor. 
  • MHK'nin yapay zeka sistemi erken çöktü!

    Halil Umut Meler bu sezon ayrıca 2 şampiyonlar ligi bir de Uefa Avrupa ligi maçında görev yaptı.

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