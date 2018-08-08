Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı’ndaki FETÖ yapılanmasına ilişkin iddianamede yeni detaylar ortaya çıkıyor. Eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav'ın da dinlendiğine ilişkin bilginin de yer aldığı iddianamede, dinleme programının Hindistan'dan getirildiği de ortaya çıktı.

Fevzi Kızılkoyun'un Hürriyet'teki haberine göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı’ndaki FETÖ yapılanmasına ilişkin iddianamede eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav’ın telefonuna ortam dinleme programı yüklenmesi de ayrıntılarıyla anlatıldı. İddianameden satırbaşları şöyle:

BİLGİ HAVUZU VARDI

“Örgüt üyeleri elde ettikleri bilgileri örgüte aktarmakta, toplanan bütün bilgilerle büyük bir havuz oluşturulmaktadır. Örgüt, hedeflerine ulaşmak için bu havuzdaki bilgi ve belgeleri amaca uygun hale getirerek hasım cephedeki kişi ve kurumlar aleyhinde kullanmaktadır.

Örgütün ‘istihbarat ağı ya da gücü’ konusunda en önemli konu ise Fetullah Gülen’in sahip olduğu arşiv. Bu yasadışı arşivde, örgütün yasadışı adli ve önleme dinlemeleri, kendine ait gelişmiş cihazlarla yaptığı teknik takip, telefon ve ortam dinleme kayıtları, kamu personeline yönelik fişlemeler bulunmaktadır. Ayrıca siyasiler, bürokratlar, gazeteciler, iş insanlarıyla ilgili yasadışı elde edilen görüntü, ses gibi kayıtlar da bu arşivdedir."

HİNDİSTAN'DAN GETİRİLDİ

36 sanığın yargılandığı davanın iddianamesinde, dönemin CHP Genel Sekreteri Önder Sav’ın telefonuna yerleştirilen özel bir programla dinlendiği de belirtilerek şöyle denildi:

"Şüphelilerden Volkan Göçer ifadesinde, ‘Nisan 2009’da Veli Özdemir, Ahmet Canik ve İstihbarat Daire Başkanlığı’nın dışarıdan hizmet alımı yaptığı ‘Soner’ isimli bir mühendis ile Hindistan’a giderek ortam dinlemenin yapıldığı programlar aldık. Program uzaktan telefonlara yüklenemedi. İşletim sistemi ‘symbian’ olan telefonları ele geçirmek vasıtasıyla kablo aracılığıyla dosya atarak yüklenebildi ve anlık ortam dinlemesi yapabildi. Ortam dinlemesi yapacak olan numara telefona tanımlandı, tanımlanan telefondan program yüklü olan telefon arandığında devreye giriyordu. Bir gün Veli Özdemir beni çağırarak ‘Sav’ın telefonunda kriz çıktı’ dedi. Bu ortam dinleme programının Önder Sav’ın programına nasıl yerleştirildiğini bilmiyorum’ diyerek anlattı.”

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