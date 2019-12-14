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HaberlerGündemSON DAKİKA FETÖ! FETÖ’cüleri Yunanistan’a kaçıran çete çökertildi!

FETÖ’cüleri Yunanistan’a kaçıran çete çökertildi!

Edirne’de, polis ekipleri yasa dışı yollarla düzensiz göçmen gruplar arasında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerini yurt dışına kaçırmaya çalışan organizatör şebekesini çökertti. FETÖ'cüleri kaçırmaya çalışan 4 organizatör tutuklandı

FETÖ'yü kaçıran çete tutuklandı
İHA

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde yapılan çalışmalarda, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerini yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırmaya çalışan bir organizatör grubu tespit etti.

 

AFGANLARIN ARASINA KATACAKLARDI

İHA'da yer alan habere göre ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen söz konusu organizatör şebekesinin, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerini de Afganistan uyruklu düzensiz göçmen gruplar arasına katarak, yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçırma hazırlığında olduğunu belirledi.

4 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Edirne ve İstanbul illerinde yapılan operasyonlarda, Edirne’de 4, İstanbul’da ise 2 şüpheli gözaltına alındı. Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’ndeki sağlık kontrollerinin ardından 'Göçmen kaçakçılığı yapmak' suçu ile ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, adliyeye sevk edilen şüphelilerden, A.A., T.A., U.B., E.Ş.B. isimli şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, ceza evine gönderilirken, C.Ş. ve N.Ö. ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

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